Angela Merkel stiller til gjenvalg som statsminister i Tyskland

62-åringen bekrefter dermed meldingene fra kilder i sitt eget parti, det konservative, kristeligdemokratiske partiet CDU, om at hun vil forsøke å bli statsminister for en fjerde periode.

Tyskland holder valg på ny nasjonalforsamling neste år og Merkel kunngjorde sin beslutning på en pressekonferanse i Berlin søndag kveld.

– Jeg har bokstavelig talt tenkt på dette i evigheter, men er rede til å stille til valg igjen, sa hun.

– Jeg vil tjene Tyskland i disse vanskelige og utrygge tider. Jeg vil kjempe for våre verdier og vårt levesett, fortsatte hun.

Tangerer rekord

CDU er blitt ledet av Merkel siden 2000, og hun er nå inne i sin tredje periode som statsminister. CDU skal holde landsmøte om mindre enn tre uker.

Hvis Merkel blir sittende som statsminister i fire år til, vil hun ha tangert etterkrigsrekorden til Helmut Kohl, som var regjeringssjef i 16 år.

I løpet av det siste året har Merkel stått overfor store utfordringer og blitt kritisert for sin håndtering av flyktningkrisen i Europa. Det høyrepopulistiske partiet AfD er ventet å ta en betydelig del av plassene i nasjonalforsamlingen i valget neste år.

Populær

Merkels beslutning er likevel ventet å bli tatt godt imot av ledere for mange andre vestlige land. Etter Donald Trumps valgseier i USA har flere medier omtalt Merkel som en av det liberale demokratiets viktigste forsvarere.

Meningsmålinger i Tyskland viser også at hun er en svært populær leder og at mellom 55 og 60 prosent av de spurte sier at de ønsker at hun fortsetter.

CDU har også større oppslutning enn sin historiske rival Sosialdemokratene (SPD), som har mistet bortimot annenhver velger siden slutten av 1990-tallet og nå har rundt 22 prosent oppslutning.

Utfordrere

SPD har ennå ikke lansert sin statsministerkandidat, men det er ventet at økonomiminister Sigmar Gabriel vil utfordre Merkel.

Gabriel er imidlertid en kontroversiell skikkelse som ifølge kritikerne ikke vil være i stand til å samle SPD bak seg. En annen mulig kandidat er den nåværende lederen av EU-parlamentet, Martin Schulz, som ifølge tyske medier vil overta som utenriksminister etter Frank-Walter Steinmeier i februar

