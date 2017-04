Angrende toppsjef tilbyr reisende inntil 85.000 kroner for ikke å fly

United fikk et ras av kritikk fra alle hold da de for to uker siden tvang en 69 år gammel lege av et fly med makt. Flyvningen var overbooket, og selskapet fikk ikke mange nok til å gå av frivillig med tilbudet om 800 dollar – ca. 7000 kroner. Mobilfilmen av den blødende mannen som kontant ble halt ut av flyet, gikk verden rundt og aksjekursen falt.

Skal redusere overbookingen

Saken ble et PR-mareritt for selskapet, og torsdag kunngjorde United en rekke endringer i sin praksis. Noen har trådt i kraft, andre er på gang de neste dagene og ukene.

Grensen for hva passasjerer kan få betalt for ikke å gå ombord, økes til 10.000 dollar – tilsvarende 85.000 kroner. Dagens grense er på 1350 dollar.

Man skal ikke fjerne passasjerer som allerede er om bord i flyet, med mindre sikkerhetshensyn gjør det nødvendig.

Begrense bruk av politi eller sikkerhetsvakter til å eskortere passasjerer ut av flyet bare til tilfeller der det skjer av sikkerhetshensyn.

Besetningsmedlemmer som skal fraktes fra en flyplass til en annen, må være booket inn minst en time før avgang.

Redusere overbookingen. Totalt hadde United i fjor ca. 85.000 overbookede passasjerer som ikke fikk fly som avtalt. Drøyt 81.000 av dem gikk med på å bytte flyvning mot kompensasjon, fremgår det av selskapets rapport.

– Beklager dypt

– Hver kunde fortjener å bli behandlet med best mulig service, dyp respekt og verdighet. For to uker siden mislyktes vi med å nå det kravet og vi beklager dypt, sier selskapets toppsjef Oscar Munoz i en kommentar til den nye praksisen.

Konkurrenten Delta økte nylig sitt maksbeløp til passasjerer som frivillig lar seg ombooke, til 9950 dollar.

Her kan du se filmen som opprørte:

– Antar mange vurderer å droppe United

Munoz er også blitt intervjuet av Associated Press om saken. Han vil ikke svare konkret på om saken har redusert billettsalget.

– Vi har så store tall at jeg mistenker at det har vært et fall enkelte steder. Det er litt tidlig å si. Vi vil følge med. Jeg har nå et paranoid syn på dette. Jeg skadet allmennhetens tillit med denne hendelsen og hvordan vi svarte på den. Folk er opprørt, og jeg antar at mange vurderer å ikke fly med oss, sier United-sjefen.

På spørsmål om han tror USAs myndigheter vil forby overbooking eller innføre andre tiltak flyselskapene ikke liker, svarer han:

– Jeg mistenker at denne hendelsen vil skape en viss entusiasme for enkelte tiltak.

– Var hinsides ufølsom

Han angrer på sitt egen første svar til episoden der han kalte passasjeren David Dao «forstyrrende og fiendtlig».

– Den første reaksjonen var hinsides ufølsom. Det stemmer ikke med hva jeg mener om saken. Jeg hengte meg opp i opplysninger og omstendigheter, men saken var åpenbart mer komplisert enn tidligere episoder hos andre selskaper. Jeg rotet det rett og slett til, sier han.

Daos advokat har varslet et erstatningssøksmål mot United.