Angriperen på filippinsk kasino er identifisert

Så langt er 37 personer bekreftet omkommet som følge av Carlos' angrep mot Resorts World kasino og hotell, nær flyplassen i Manila fredag. De fleste av de omkomne døde av røykforgiftning i de overfylte lokalene, der Carlos helte bensin på spillbord og tente på.

Politiet opplyser at 37-åringen hadde stor spillegjeld. Etter at familien hans varslet at han var spilleavhengig og ba om hjelp, ble han fra april nektet adgang til alle kasinoer.

Carlos skal ha vært maskert da han stormet inn i kasinoet med et automatgevær og en toliters flaske bensin. Han skjøt rundt seg og startet brann i flere rom. Han skal ha fylt en sekk med sjetonger, før han stakk av til et hotell ved siden av, der han tok livet av seg ved å tenne på seg selv.

Ekstremistgruppa har gjentatte ganger uttalt at de sto bak Carlos' angrep, men politiet sier dette var én manns handlinger og ikke et terrorangrep.