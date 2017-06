Ankedomstol opprettholder opphevelsen av Trumps innreiseforbud

Kjennelsen kom mandag i ankedomstolen, og det er den andre ankeinstansen som opprettholder tidligere kjennelser i andre domstoler om at reiseforbudet ikke kan innføres.

Trump undertegnet i januar en presidentordre som innebar 90 dagers innreiseforbud for borgere fra seks hovedsakelig muslimske land i Midtøsten og Afrika. Det ville ha innebåret at borgere fra Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen ikke kunne ha reist til USA i 90 dager etter at et slikt forbud hadde blitt innført.

Denne ordren ble avvist av flere domstoler. I mars undertegnet Trump en ny presidentordre om et mer utvannet innreiseforbud. Men også dette har altså blitt stanset i flere rettsinstanser.