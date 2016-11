Antallet politiske fanger i Russland er doblet. En av dem fikk smuglet ut et rystende brev.

Anastasia Zotova fikk søndag et skremmende brev i posten fra sin mann Ildar Dadin (34). Han soner for tiden en svært spesiell fengselsdom i det russiske fengselet IK-8 i Karelia.

– Nastia! Hvis du velger å publisere informasjon om hva som skjer med meg, så prøv å spre det så mye som mulig. Det vil øke sjansene for at jeg vil overleve, skriver Dadin, som hevder han er truet med voldtekt hvis kan klager.

Nye og strengere lover har ført til at antallet politiske fanger i Russland er doblet på ett år til 102 mennesker.

Det kommer frem av en liste over fanger laget av menneskerettighetsorganisasjonen Memorial.

I brevet som ble publisert i flere russiske medier tirsdag, forteller den politiske fangen om rystende forhold.

Dadins forbrytelse er at han en rekke ganger har demonstrert på gaten i Moskva, ofte nesten helt alene.

For dette ble han dømt til 2,5 års fengsel i domstolen i Moskva i 2015. Han er hittil den første - og eneste - som er dømt til en så streng straff bare for å demonstrere på gaten.

– Stakk hodet i toalettet

11. september kom sjefen for fengselet og tre ansatte, ifølge Dadin. De skal ha vært rasende på at 34-åringen har startet sultestreik.

– Sammen begynte de å slå meg. Jeg ble slått fire ganger i løpet av dagen på føttene.

– Etter den tredje omgangen med juling presset de hodet mitt ned i toalettet, skriver Dadin i brevet som først ble publisert i nettavisen Meduza.

Avisen drives av russiske journalister som flyttet redaksjonen til Riga da deres redaktør mistet jobben etter flere Putin-kritiske artikler

Trusler om voldtekt

Dadin hevder at torturen fortsatte dagen etter, og at hensikten var å få ham til å avbryte en sultestreik.

– Hendene mine ble satt i håndjern bak på ryggen. Deretter hengte de meg opp etter håndjernet. Det gjorde forferdelig vondt, skriver Dadin, som beskriver i detalj smerten i håndleddene, albuer og ryggen etter å ha hengt slik i om lag 30 minutter.

– Så tok de av meg buksen og sa at de vil la andre fanger voldta meg hvis jeg ikke avbrøt sultestreiken.

Dadin forteller at han etterpå ble han ført til sjefens kontor:

– Med andre ansatte til stede sa han til meg: Så langt har du fått lite juling. Hvis jeg gir ordre om det, vil du bli slått mye hardere. Prøver du å klage, vil de drepe deg, heter det i brevet.

– Tiden arbeider mot meg, skriver Dadin.

– Hvis jeg utsettes for mer tortur, slag og voldtekt, klarer jeg neppe å holde ut mer enn en uke.

Vekker reaksjoner i Russland

Brevet fra Dadin spredte seg raskt på internett via sosiale medier og nettaviser.

I Moskva troppet en gruppe aktivister opp foran Justisdepartementet i en spontant marking.

I løpet av noen timer omtalte også flere av de pro-statlige nettaviser og statlige nyhetsbyråer historien til Dadin.

Både etterforskningskomiteen og kontrollkomiteen for russiske fengsler har varslet etterforskning. Fengselsledelsen benektet anklagene kategorisk, og la ut bilder av Dadin som de mente viste at han ikke hadde noen fysiske skader.

Dadins historie passer dårlig inn verdensbildet som russere daglig blir presentert for statskontrollerte TV-medier. Her fremstilles Russland som et foregangsland i verden for moral, etikk og religion, i motsetning til et forfallent, umoralsk og undergangsdømt Vesten.

Skal undersøkes av uavhengige leger

Torturen som Dadin beskriver i form av slag under føttene og opphengning på ryggen, fører til skader som kan være vanskelig å oppdage i ettertid.

Onsdag ble han undersøkt av leger fra Den føderale fengselstjenesten.

– Legene fant at han var i god helsetilstand, uten tegn etter slag på kroppen, ifølge den russiske fengselstjenesten.

I mellomtiden øker kritikken og kravet om en bredere uavhengig granskning av forholdene i fengselet.

– Vi, russiske forfattere og journalister, kan ikke likegyldig se på hvordan undertrykkende organer øker den harde forfølgelsen av dissidenter, skrev flere russiskspråklige forfattere i et skriv, blant annet nobelprisvinner i litteratur Svetlana Aleksijevitsj, Lev Timofeev og Sergej Parkhomenko.

Flere aviser har rettet hard kritikk - både mot behandlingen og loven som gir like lange straffer for å demonstrere som å mishandle, rane og voldta.

Forseglet kontorene til Amnesty i Moskva

En av organisasjonene som har kritisert de strenge lovene og fengslingen av Dadin hardeste, er Amnesty.

Da Amnesty-ansatte kom på kontoret onsdag morgen, fikk de seg en stor overraskelse:

Dørene forseglet av bymyndighetene i Moskva, og på veggen hang en lapp.

-Dette objektet er eiendommen til Den russiske føderasjon.

Låsene var skiftet ut, alarm og strøm koblet fra. Amnesty har operert i Russland i 20 år, har ikke fått noen varsler eller beskjed om hvorfor kontorene er stengt.

Kvinnen som skal beskytte russeres menneskerettigheter, er det nyutnevnte ombudet Tatjana Moskalkova.

Derfor er det mange i Moskva som er i tvil om det vil komme noe ut av eventuelle granskninger av hva som har skjedd med Dadin.

Hun har tidligere støttet alle innstrammingene i russiske lover mot sivile organisasjoner, offentlige demonstrasjoner, religionsutøvelse og «fremmede agenter».

Dadin har tidligere prøvd å smugle ut flere brev, uten å lykkes.

– Hvis jeg skulle lide en brå død, så vil de fortelle deg at jeg har begått selvmord, hatt en ulykke, blitt skutt under flukt eller ble drept i slåsskamp med en annen fange. Det vil være en grov løgn, avslutter Dadin.