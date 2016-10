António Guterres er valgt som ny FN-sjef

Ifølge den britiske avisen The Guardian skal den tidligere høykommissæren for flyktninger ha gjort et godt inntrykk på høringen og hans kompetanse om flyktningsituasjonen skal ha blitt vurdert som viktig i en tid der store folkemengder i verden flykter fra krig, terror og klimaendringer.

Brende: En glimrende statsmann

Utenriksminister Børge Brende (H) var raskt ute med å gratulere Guterres på Twitter da nyheten ble kjent 6. oktober:

– Dette er det beste mulige utfallet for verden og FN. En glimrende statsmann, sier Brende.

Fns nye generalsekretær tiltrer offisielt 1. januar 2017.

Aftenposten kommer med mer.