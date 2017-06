Argentinsk politi fant nazi-skatt i hemmelig rom bak bokhylle

I et skjult rom hjemme hos en samler i forstaden Beccar utenfor Argentinas hovedstad Buenos Aires har politiet funnet og beslaglagt en rekke gjenstander med hakekors. De mistenker at tingene har tilhørt høyt rangerte medlemmer av Adolf Hitlers nazistparti under den annen verdenskrig.

Luper, timeglass og hodemåler

– Vår innledende etterforskning tyder på at dette er originale gjenstander, sier landets sikkerhetsminister Patricia Bullrich til Associated Press.

Blant gjenstandene som ble funnet, er et relieff av Adolf Hitler, eksklusive forstørrelsesglass og et apparat til å måle hodestørrelse. Politiet fant også dolker, krus, timeglass, kikkert, munnspill og puslespill for barn.

Bilde av Hitler med lupe

Sammen med enkelte av de 75 tingene finnes det også gamle fotografier.

– Dette er en måte å kommersialisere gjenstandene på ved å vise at de ble brukt av føreren selv, sier ministeren.

Det føderale politiet bekrefter at de har funnet et fotonegativ av Hitler som holder en lupe av samme type som var gjemt bort.

Kunst-etterforskning

Funnet av nazigjenstandene ble gjort i en razzia som ble gjennomført i en etterforskning av angivelig stjålne kunstgjenstander i et Buenos Aires-galleri. Da politiet raidet en samlers hjem 8. juni, kom de over den hemmelige gangen bak en bokhylle. Innenfor fant de nazi-effektene sammen med en rekke andre historiske artefakter. Samleren er ikke i varetekt, men under etterforskning.

Eichmann og Mengele

Politiet jobber nå med å finne ut hvordan samlingen kom til landet. Både etterforskere og medlemmer av det jødisk samfunnet i Argentina tror den kom med en høyt rangert nazist eller flere i kjølvannet av den annen verdenskrig. Det er antatt at mange tusen krigsforbrytere rømte til søramerikanske land, særlig Argentina og Brasil, etter krigen. Blant de mest kjente som dro til Argentina var Adolf Eichmann og Josef Mengele. SS-offiseren Eichmann regnes som en av hjernene bak jødeutryddelsen. Legen Mengele er blitt beryktet for sine medisinske eksperimenter på mennesker i fangeleiren Auschwitz.

Myndighetene vet ikke hvem nazi-tingene opprinnelig har tilhørt, men den argentinske ministeren har merket seg at politiet fant medisinske gjenstander.

Ifølge det israelske nyhetsbyrået JTA er det flere mistenkte i saken og minst en befinner seg utenfor Argentina. Minister Bullrich vil ifølge byrået be om at gjenstandene blir gitt til holocaustmuseet i Buenos Aires.

