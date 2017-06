Arnold med «Terminator»-angrep på Trump

I motsetning til de mange Twitter- og Facebook-postene hvor Trump blir hånet for sin mangel på miljøperspektiv, har Schwarzenegger postet et videoinnlegg på Twitter hvor han ikke legger fingrene imellom om hva han mener om at Trump har trukket USA ut av Paris-avtalen.

Trump har argumentert med at han har gjort dette av hensyn til USAs befolkning, sysselsetting og at han vil ha en ny avtale, som han sier, «er mer rettferdig for USA.»

Schwarzenegger, som har vært guvernør i en av de statene som har vært en sterkest pådriver i miljø- og klimaarbeidet, har avlevert en klar beskjed til Trump i sitt rasende videoinnslag. Der sier han blant annet at et viktig hensyn for USAs befolkning er å skjerme den fra konsekvensene av miljøskadelig luft:

– 200.000 mennesker dør hvert år av luftforurensing, og halvparten av våre elver er så forurenset at de skader vår helse. Vi kan ikke unnlate å gjøre noe mens folk blir syke og dør, sier Schwarzenegger.

Her er Schwarzenegger-videoen i sin helhet:

– Bare jeg kan gå tilbake i tiden

Han minner i videoen om at California, da han han var guvernør, laget de strengeste miljølovene i USA - selv om disse fikk kritikk i det sentrale politiske miljøet i Washington for å gå for langt.

– Nå har vi en voksende økonomi, og den vokser mer enn nummer to og tre av statene tilsammen, sier han som ber USAs president om å velge en politikk for fremtiden. Han avleverer dette «Terminator»-stikket til Donald Trump:

– Ingen kan gå tilbake i tid. Det kan bare jeg, sier Schwarzenegger.

Plasserer Trump i Hitler-parodi

Det hagler ellers av reaksjoner som latterliggjør den amerikanske presidentens beslutning.

En av dem er en manipulert utgave av Charlie Chaplins legendariske Hitler-parodi, «Diktatoren», der Trump leker seg med jordkloden som en ball.

JOE.uk signerer sin manipulerte video med følgende tekst:

– Takk jorden, det var moro så lenge det varte.

Presidenten får så hatten passer

Her er noen andre eksempler på hvordan brukere i sosiale medier reagerer på beslutningen:

