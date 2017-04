Årsakene bak Trumps stikk til Steve Bannon

De fleste amerikanske medier og kommentatorer tolker fjerningen av Steve Bannon fra en viktig komité i Det nasjonale sikkerhetsrådet som en degradering.

Det vakte oppsikt da president Donald Trump i et presidentnotat bare åtte dager etter sin innsettelse, bestemte at presidentens sjefstrateg skulle være fast medlem av «kjernekomiteen» i Det nasjonale sikkerhetsrådet. Der sitter primært personer på statsrådnivå, som forsvars- og utenriksministeren, og toppene innen forsvar og etterretning.

Forsvarssjefen og direktøren for den nasjonale etterretningen mistet samtidig sine faste plasser. Onsdag ble beslutningen omgjort, og igjen vakte nyheten oppsikt.

Får Bannon mindre makt?

– Trekket med å degradere Bannons rolle i Det nasjonale sikkerhetsrådet kan være et signal om at mer tradisjonelt innstilte krefter er i ferd med å få viljen sin i Det hvite hus, skriver The Atlantic.

Forsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier, som nylig kom ut med boken USAs ledervilje svikter, advarer imidlertid mot å konkludere for raskt.

– Det var hele tiden en unormal plassering. Det blir avgjørende om han fortsatt har presidentens øre i sikkerhetspolitiske spørsmål. Har han det, blir formelle posisjoner mindre viktig, sier Melby.

Melby tror verdenspolitiske hendelser, som denne ukens giftangrep i Syria, vil være viktigere for å forme USAs utenrikspolitikk.

– For første gang så president Trump onsdag ut til å vise følelser i en utenrikssak, sier han.

Det som skjedde først: Et råd fra en 92-åring bidro til å fjerne Bannon fra USAs innerste krets

Hvorfor ble Bannon fjernet?

Her er det flere konkurrerende og samspillende teorier.

Et synspunkt er at general H.R. McMaster, helt fra han selv ble utnevnt, ville ha Bannon ut. Han ønsker ikke å ha med personer som har en partipolitisk innfallsvinkel på sikkerhetspolitiske avgjørelser som handler om krig og fred. Dette har også vært en innvending fra kritikere som blant andre republikaneren John McCain. President George W. Bushs norskættede rådgiver Karl Rove fikk med denne begrunnelsen ikke være med i møter av denne karakter. Andre mener Bannons stjerne skinner svakere etter flere mislykkede prosjekter. Innreiseforbudet har nå i to runder kjørt seg fast i domstolene. Forsøket på å skrote Barack Obamas helsereform falt i fisk etter en politisk pokerduell med de mest konservative republikanerne i USAs kongress. Blant andre skal Trumps datter Ivanka og svigersønnen Jared Kushner være talspersoner for dette synet. Kushner sies å ha klaget over Bannon i ukevis. I tillegg blomstrer teorien om at Trumps egen forfengelighet er årsaken. The New York Times skriver at alle beskrivelsene av Bannon som den egentlige presidenten, har ergret Trump. Fremstillingen av Bannon som den mektigste personen i Det hvite hus, har vært fremtredende i karikaturtegninger, i humorshow og i diskusjonsprogrammer på TV. I en sketsj på Saturday Night Live satt Bannon – kledd som mannen med ljåen – bak skrivebordet i Det ovale kontor mens Trump satt lydig ved siden av med et bitte liten pult. Komiker Stephen Colbert skrev onsdag på Twitter: «Steve Bannon ble fjernet fra Det nasjonale sikkerhetsrådet. Det er ikke kjent om han også går av i sin stilling som president».

Steve Bannon was removed from the National Security Council. No word on when he’ll step down from his role as president. — Stephen Colbert (@StephenAtHome) April 6, 2017

Har Bannon tapt i en maktkamp?

Da H.R. McMaster erstattet Michael Flynn som nasjonal sikkerhetsrådgiver, ble det beskrevet som at «voksne folk» rykket inn i Det hvite hus. De nye endringene denne uken gir McMaster mer innflytelse. Blant annet blir rådgiveren for innenlands sikkerhet tydelig rangert under ham. Ifølge Politico og New York Times truet Bannon med å trekke seg fra Det hvite hus, men ble overtalt av en republikansk pengedonor til å bli.

Hva sier han selv?

Bannon sier han har gjort det han skulle i Det nasjonale sikkerhetsrådet, nemlig å oppheve det han kaller Obama-administrasjonens «operasjonalisering» av dette organet. Andre kilder i Det hvite hus sier at Bannon skulle sitte i den aktuelle komiteen for å holde et øye med – eller å være barnevakt for – den nå avsatte sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn. Ifølge flere kilder deltok Bannon svært sjelden på møtene.

Hvem er Bannon?

Steve Bannon (63) er en tidligere sjøforsvarsoffiser, finansmann og filmprodusent. Han var redaktør for det høyreorienterte Breitbart News frem til han sommeren 2017 ble Trumps valgkampsjef. Han beskrev selv nettstedet som plattform for den alternative høyrebevegelsen. Bannons retorikk tyder på at han mener det brygger opp til en verdensomfattende krig mellom kristendom og islam.

Han kalles politisk bombekaster, provokatør og nasjonalistsympatisør, skrev Aftenposten da han kort tid etter valget ble utnevnt til sjefstrateg i Det hvite hus.