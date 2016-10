Årsakene til at Trump flyr Florida på kryss og tvers

– Hørte du hvordan han gjøv løs på mediene, sier en kvinnelig Trump-tilhenger frydefullt til sin sidemann. Tusenvis av svorne Trump-velgere har møtt opp ved småbyen St. Augustines amfiteater for å høre sin presidentkandidat gi medier og den politiske eliten det glatte lag.

Stempler målinger som juks

– Mediene er ikke bare mot meg. De er imot dere. De ser ned på hardtarbeidende amerikanere, sa Trump som nå hevder at nyhetsmediene fabrikkerer dårlige målinger for ham for at folk skal bli resignerte og ikke møte opp og stemme.

Effektsalget? Whoohoo!

Utenfor amfiteateret selges effekter av det uoffisielle slaget – «Hillary for Prison 2016» og lignende, samt kopier av Trump-kampanjens egne caps og T-skjorter.

– Whoohoo, er det fyndige svaret Aftenposten får fra en av selgerne på spørsmål om forretningene går greit. Og for de oppmøtte er det lite som tyder på nedtur. Over 4000 slapp inn, og ytterligere tusener måtte stå på utsiden av amfiteateret og nøye seg med å høre Trump på avstand.

Trump har siden søndag satt inn et massivt tredagers støt i Florida. Det er særlig fem årsaker til dette stormangrepet.

1. Først det opplagte

Florida har 29 valgmenn og er dermed sammen med New York den tredje viktigste delstaten i det amerikanske presidentvalget etter California og Texas. Det er den eneste av disse statene der det normalt er noe tvil om utfallet. California og New York er demokratiske, Texas er republikansk. Ifølge nettstedet Fivethirtyeights analyse av målinger er Florida den delstaten som med størst sannsynlighet – ca. 19 prosent – avgjør valget.

– Dere vet at dere er staten som avgjør valget, sa eks-New-York-ordfører Rudy Giuliani til stor jubel da han varmet opp for Trump i St. Augustine.

JONATHAN ERNST / Reuters

2. Clinton ligger litt foran

Ifølge de siste målingene i delstaten leder Clinton med 3–4 prosentpoeng. Dette er lite gangbart for Trump om han skal ha håp om å vinne valget. Han har svært få reelle veier til en valgseier uten en triumf i Florida. Samtidig er ikke ledelsen hennes så stor at den virker umulig å innhente. På en av de ferske målingene i delstaten er det uavgjort.

3. Hans andre hjemstat

Trump er newyorker, men kaller Florida sitt andre hjem. Her eier han blant annet Mar-a-Lago – et luksuriøst feriested i Palm Beach, bygget på 1920-tallet og påtenkt som vinterferiested for presidenter.

– Jeg elsker Florida. Dette er mitt andre hjem. Jeg er her hele tiden, sa Trump i St. Augustine.

Denne tilknytningen vil nok gjøre det til et ekstra prestisjenederlag å tape her, særlig siden han etter alt å dømme taper New York for Clinton.

4. Forhåndsstemmer

I forrige uke gikk fristen ut for å registrere seg som velger i Florida. De fleste valgdistriktene i delstaten åpnet for forhåndsstemmer ved oppmøte mandag denne uken, og resten åpner i løpet av uken. Derfor er det kritisk for kampanjene å prege debatten her nå. Over 1 million personer har stemt pr. post, men forhåndsstemmer ved oppmøte er enda større. Mange Trump-velgere Aftenposten så mandag, gikk med jakkemerker som proklamerte at de hadde stemt. Andre sa de skulle gå en av de første dagene.

5. Taper Senatet?

Republikanere har i dag flertall i begge deler av USAs kongress, men analytikere mener demokratene har gode sjanser til å vinne flertall i Senatet der 34 av 100 medlemmer står på valg. Dette er viktig blant annet fordi disse politikerne godkjenner høyesterettsdommere. Et av de utsatte mandatene tilhører Marco Rubio i Florida, en av Trumps uvenner fra den bitre nominasjonskampen i det republikanske partiet. Under sin tre dagers lynaksjon i delstaten har Trump også bedt sine velgere stemme på republikanske senatskandidater. En rekke av tilhengerne hans har hittil uttrykt motvilje mot å stemme på Rubio på grunn av hans lunkne holdning til presidentkandidaten og han leder bare så vidt over rivalen i målinger.