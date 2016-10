Ask om USA-valget: Hvorfor skal folk vite hva en presidentkandidat tjener?

Amerikanske velgere vil se sine kandidater i kortene. De vil vite hvor mye de tjener og om de betaler skatt som alminnelige folk må.

I serien «Ask Ask» analyserer utenriksjournalist Alf Ole Ask de tre mest brukte argumentene fra Trump- og Clinton-leirene: Hvorfor er helse et så stort tema, hvorfor maser Trump om noen slettede e-poster?

Når det kommer til økonomi, spør mange seg om eiendomsmagnaten Donald Trumps er så rik som han sier.

Hillary Clinton har offentliggjort sin selvangivelse. En rekke fremtredende republikanere har bedt Trump om å gjøre det samme. Han sier han skal gjøre det, men ikke når. Dermed anklager Clinton ham for å skjule noe.

