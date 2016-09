Assads styrker anklages for klorangrep mot Aleppo

Redningsgruppen som kaller seg Hvite hjelmer, opplyser at 80 mennesker er behandlet for pustevansker etter tirsdagens angrep mot Sukkari-nabolaget i Aleppo, melder Reuters.

Hvite hjelmer har også lagt ut en video på Facebook som viser sivile som får behandling for pustevansker. Videoen viser barn som puster i oksygenmasker og barn og andre som skylles med vann.

Også et mediesenter tilknyttet opprørere i byen sier det var et klorangrep som rammet Sukkari-nabolaget. Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) siterte tirsdag kveld helsearbeidere på at minst 70 mennesker fikk pustevansker, men sa at de ikke kan bekrefte at det dreier seg om klorgass.

Brukte klorgass i fjor

Både regimet og opprørere har i løpet av den over fem år lange krigen anklaget hverandre for å bruke kjemiske våpen. I august fastslo en granskingskommisjonen nedsatt av FNs sikkerhetsråd at det syriske regimet gjennomførte to angrep med klorgass i Syria, i henholdsvis 2014 og 2015.

Regimet til Syrias president Bashar al-Assad har avvist kommisjonens rapport. Også Syrias allierte Russland har stilt spørsmål ved rapportens konklusjoner.

Rapporten konkluderte også med at ekstremistgruppa IS brukte sennepsgass som våpen under et angrep i Aleppo-provinsen i 2015. Kommisjonen etterforsket totalt ni angrep der det høyst sannsynlig var brukt kjemiske våpen, men kom kun med en konklusjon for tre av tilfellene.

Samtaler i London

Tirsdagens angivelige klorangrep kommer rett før Storbritannias utenriksminister Boris Johnson onsdag skal møte den syriske opposisjonen i London. Johnson skal møte representanter for den såkalte Høyere forhandlingskomité (HNC), opposisjonsalliansen som tidligere i år deltok i FN-støttede fredssamtaler i Genève.

Onsdagens samtaler i London ventes å dreie seg om en politisk overgangsløsning for Syria, noe som vil være et tema i eventuelle nye Genève-samtaler. Det sentrale spørsmålet er hvilken rolle Assad eventuelt skal spille i en overgangsløsning.

Regimet og HNC har ikke møttes i Genève siden den siste runden med samtaler brøt sammen i april.