Assange vil be om politisk asyl i Frankrike

Det opplyser hans advokat Juan Branco overfor France Info.

Fakta: Dette er saken om Assange * Den australske WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange har siden 2010 vært etterlyst av svensk påtalemyndighet, anklaget for seksuelle overgrep mot to svenske kvinner og voldtekt mot en av dem i 2010. * 7. desember 2010: Pågrepet av britisk politi på grunnlag av en europeisk arrestordre * 16. desember 2010: Løslatt mot en kausjon på 1,8 millioner kroner. * 24. februar 2011: En britisk domstol beslutter at Assange skal utleveres til Sverige. Assange anker og sier han frykter at svenskene vil utlevere ham videre til USA. Bakgrunnen for frykten er at Wikileaks har publisert hemmeligstemplet materiale om USAs krigføring i Irak og Afghanistan. * 2. november 2011: En ankedomstol opprettholder utvisningsbeslutningen. Assange anker igjen. * 14. juni 2012: Britisk høyesterett avviser å behandle anken på nytt. * 19. juni 2012: Assange søker tilflukt i den ecuadorianske ambassaden i London og ber om politisk asyl i Ecuador. * 16. august 2012: Ecuador innvilger Assange asyl. Storbritannias utenriksminister William Hague avviser å gi Assange fritt leide ut av landet. * 13. august 2015: Deler av siktelsene for seksuelle overgrep henlegges av svensk påtalemyndighet, grunnet foreldelse. Voldtektsanklagen foreldes i 2020. * 5. februar 2016: Et FN-panel fastslår at Assange er utsatt for vilkårlig frihetsberøvelse og ber britiske og svenske myndigheter gi ham friheten tilbake. * 11. august 2016: Ecuador vil la Assange bli avhørt i den ecuadorianske ambassaden i London. * 16. september: Svensk lagmannsrett opprettholder arrestordren mot Assange. * 14. november: Ecuadoriansk påtalemyndighet begynner å avhøre Assange med svensk påtalemyndighet til stede. Avhøret pågår i to dager. * 19. mai: Svensk påtalemyndighet opphever arrestordren mot Julian Assange, skriver avisen Expressen. (NTB)

Branco viser til det han kaller trusler fremsatt av USAs president Donald Trump for noen uker siden. Trump sa da at det vil være akseptabelt å gi Assange livstidsfengsel, hevder Branco.

Branco gjentar de samme opplysningene overfor AP og sier han ønsker hjelp fra Frankrikes ferske president Emmanuel Macron til å hjelpe Assange med å forlate ambassaden i London.

– Vi trenger en politisk løsning for å avslutte denne situasjonen. Han er den eneste politiske fangen i Vest-Europa, sier Branco til AP.

Frank Augstein, NTB Scanpix

Ifølge The Daily Telegraph har ikke Branco utdypet hvordan han ser for seg at Assange kan komme seg fra Ecuadors ambassade til Frankrike uten å bli pågrepet av britisk politi. Assange fikk i 2012 innvilget politisk asyl i Ecuador.

I 2015 skrev Assange et åpent brev til tidligere president François Hollande for å be om hjelp. Svaret var at Assanges situasjon ikke utgjør noen umiddelbar fare, og Hollande viste også til at det på den tiden fortsatt forelå en europeisk arrestordre.

