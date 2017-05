Åtte menn og en kvinne pågrepet etter terrorangrepet i Manchester

Onsdag ble en bror og faren til mannen som av politiet er navngitt som selvmordsbomber, pågrepet i Libya.

Hashem Adedi er en yngre bror av Salman Abedi. Ifølge sikkerhetskilder i Libya skal broren ha vært fullt orientert om det bombeangrepet i Manchester. Lillebroren Hashem Abedi hadde planer om å begå terrorangrep i hovedstaden Tripoli, opplyser libysk antiterrorpoliti, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I midten av april skal Hashem ha kommet til byen.

Faren sa i et intervju med AP tidligere onsdag at sønnen hans er uskyldig i bombeangrepet. Men onsdag kveld ble også han pågrepet i Tripoli.

Fra før er en annen bror pågrepet i Manchester. Han ble pågrepet sammen med flere andre.

Totalt er ni personer de siste dagene pågrepet i Storbritannia i forbindelse med terroren. Mens kvinnen raskt ble sluppet fri, sitter de åtte mennene i varetekt.

Angrep på konsert

Pågripelsene skjer etter terrorangrepet mot konserten til Ariana Grande i Manchester Arena. 21.000 tilskuere hadde vært på konsert i den utsolgte arenaen da bomben detonerte.

Ifølge Frankrikes innenriksminister Gerard Collomb har britiske sikkerhetskilder fortalt dem at Abedia trolig har vært i Syria, og at han hadde «beviselig» tilknytning til IS. Det skriver avisen The Times.

På en pressekonferanse i Manchester onsdag ettermiddag bekrefter politisjef Ian Hopkins at etterforsker det de mener er et «nettverk».

Den islamske staten har påtatt seg ansvaret, men det er uklart hvilken rolle terrororganisasjonen eventuelt har hatt i angrepet.

Fikk hjelp til å lage bomben

BBC meldte onsdag at bomben som ble brukt i terrorangrepet mandag kveld, trolig var laget av andre enn angriperen, men uten å oppgi kilder for opplysningene.

Ifølge Reuters søker politiet etter en person som kan ha laget bomben som ble brukt i angrepet.

Kraftig og avansert bombe

New York Times bragte onsdag kveld norsk tid bilder som viser rester av bomben. Bildene er åpenbart lekket til avisen av amerikanske myndigheter som har fått etterforskningsmateriale fra britiske kolleger.

Ifølge avisen var bomben kraftig og avansert, med et sterkere batteri enn det som er vanlig i slike bomber. Selvmordsbomberen holdt utløseren i venstre hånd og bomben ble sannsynligvis båret i en ryggsekk.

Bomben var utstyrt med skruer og bolter som ble slynget ut med stor kraft, og som var dødelige for de som stod nærmest. Disse gjenstandene slo også store merker i betongvegger og gulv og gikk gjennom dører av metall.

– Uskyldig

Den mistenktes far insisterer overfor nyhetsbyrået AP på at sønnen er uskyldig.

– Vi tror ikke på å drepe uskyldige. Dette er ikke oss, sier Ramadan Abedi i intervjuet.

Faren befinner seg i Libya, men snakket med sin sønn for noen få dager siden. Alt virket da normalt, og sønnen fortalte at han skulle til Saudi-Arabia, sier faren i intervjuet.

Peter Byrne / TT / NTB scanpix

20 kritisk skadet

Angrepet har hittil kostet 22 menneskeliv. Onsdag ble det også kjent at 20 av de 119 skadede behandles for kritiske skader på ulike sykehus i Manchester.

Politiet bekreftet på en pressekonferanse onsdag ettermiddag at en av de drepte er en kvinnelig politibetjent som var på stedet, men uten å være i tjeneste.

Politiet hadde onsdag ettermiddag vært i kontakt med alle de dreptes familier, og det er ventet at alle ofrenes identitet blir kjent etter hvert som de blir obdusert og identiteten blir sikkert fastslått.

Etter angrepet har britiske myndigheter høynet trusselnivået til «kritisk», som er det høyeste sikkerhetsnivået i Storbritannia.

Det innebærer blant annet at militært personell blir utplassert for å beskytte steder som antas å være spesielt utsatt for angrep. Flere turistattraksjoner i London ble også stengt onsdag ettermiddag.