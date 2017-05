Avis: Millioner av brev på avveie i Sverige

Svenska Dagbladet har fått innsyn i dokumentene som viser at 0,3 prosent av brevene som var utstyrt med sporingschip, forsvant. Det kan innebære at det dansk-svenske selskapet mistet 5,5 millioner brev. Chippene var plassert i posten i forbindelse med en kvalitetsundersøkelse i 2016.

– 5,5 millioner er jo et tak, men forutsatt at denne undersøkelsen er representativ for Postnords totale brevhåndtering, kan det dreie seg om noen millioner brev som har forsvunnet, sier Joakim Levin i Post- och telestyrelsen (PTS).

Opplysningene kommer fra materiale PostNord presenterte for PTS i mars i år.

Det kan være ulike forklaringer på at brevene ikke lenger kan spores, blant annet at sporingschipsen er ødelagt.