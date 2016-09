BBC: Kjernekraftverk har uran på plastflasker

BBC startet undersøkelsene etter at kanalen ble kontaktet av en varsler, en tidligere toppleder som var bekymret over situasjonen ved atomkraftverket. Han forklarer til BBC-programmet Panorama at han største frykt er en brann i kraftverket. En brann kan føre til en spredning av radioaktivt materiale over Vest-Europa.

Sellafield svarer at atomkraftverket i Cumbria har blitt forbedret med betydelige investeringer de siste årene.

Underbemannet

Varsleren sier at Sellafield, som behandler og lagrer nesten alt radioaktivt avfall i landet, ofte ikke har nok ansatte på jobb til å oppfylle minimumskriterier for sikkerhet. Antallet varierer, men ved et prosessanlegg hvor det må være minimum 60 personer for å opprettholde sikkerhetsnivået, kan det være kun seks arbeidere. Sellafields dokumenter fastslår at avvik fra minimumsbemanningen ikke er holdbart.

Panorama viser at det har vært 97 sikkerhetsbrudd med for få ansatte på jobb mellom juli 2012 og juli 2013.

Rex Strong, sikkerhetssjef ved Sellafield, sier det ikke er farlig å drive virksomheten under minimumskravene.

– Du finner alternative løsninger, sånn at ting som må gjøres, blir gjort, sier han.

Fakta: Sellafield-anlegget Atomanlegget Sellafield ligger i Cumbria i det nordvestlige England. Det ble oppført etter andre verdenskrig som en del av det britiske atomvåpenprogrammet, og gjenvinner plutonium og uran fra brukt atombrensel.

Den siste store lekkasjen var 18. april 2005 da rundt 20 tonn høyradioaktivt atombrensel oppløst i salpetersyre lekket ut fra gjenvinningsanlegget Thorp, noe som førte til at dette anlegget ble midlertidig stengt. Norge ble ikke varslet om utslippene før 9. mai samme år.

Sellafieldanlegget er vedtatt avviklet, og statlige Nuclear Decommissioning Authority har stått som eier siden 2005. Siden 2008 står Nuclear Management Partners for driften på vegne av myndighetene. De hadde opprinnelig kontraktfestet rett til drive anlegget i fem år, men kontrakten ble senere utvidet til 17 år.

I 2011 vedtok britiske myndigheter å bygge et nytt kjernekraftverk i Sellafield innen 2025. Norge, Irland og den selvstyrte britiske øya Man har protestert mot dette. Kilde: Reuters, NTB

Uran på flaske

Sellafield sier at det nå er færre brudd på minimumsnivået for sikkerhet, men nylige tall viser at regelverket fortsatt brytes i gjennomsnitt én gang i uken. Politiker Meg Hillier sier det er «ingen unnskyldning» for bruddene.

Programmet viser også at væske som inneholdt plutonium og uran, har blitt oppbevart i flere tusen plastflasker. Flaskene er kun ment for midlertidig oppbevaring, og noen av dem er i dårlig forfatning. Sellafield arbeider for å fjerne dem, men ifølge BBC er det fortsatt over 2.000 flasker igjen. Ifølge selskapet er det radioaktive materiale oppbevart etter forskriftene.

– Å hevde at slikt materiale er uheldig behandlet er ganske enkelt ikke sant, opplyser Sellafield i en uttalelse.

Mer alvorlig enn Tsjernobyl

Hvis det skulle skje en lekkasje, kan Vestlandet og Sørlandet i Norge ligge dårlig an. Statens strålevern har tidligere laget en rapport om hva som kan skje hvis bare én prosent av innholdet i de 21 tankene lekker ut en dag når vinden blåser fra vest, i retning Norge. Nedfallet av Cesium-137 vil da bli sju ganger høyere enn etter Tsjernobyl, skriver Bergens Tidende.

Ifølge kilder har det opp igjennom årene vært flere hundre uhell og lekkasjer i Sellafield. Den siste store lekkasjen var 18. april 2005 da rundt 20 tonn høyradioaktivt atombrensel oppløst i salpetersyre lekket ut fra gjenvinningsanlegget Thorp, noe som førte til at dette anlegget ble midlertidig stengt. Norge ble ikke varslet om utslippene før 9. mai samme år.

