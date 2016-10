Både Clinton og Trump har lettvint omgang med fakta

Sjekken viser at begge to fremsatte påstander som ikke stemmer helt. Her er APs gjennomgang, utsagn for utsagn.

Om videoopptakene av Trump

Trump ble spurt om den rå oppførselen overfor kvinner han beskrev i videoen fra 2005, i virkeligheten var seksuelle overgrep:

– Nei, jeg sa ikke det i det hele tatt.

FAKTA: Han la ikke opp til seksuelle overgrep i sine brautende uttalelser i 2005. Men han beskrev klart hvordan han klådde på og kysset kvinner uten deres tillatelse mens han brukte kjendisstatusen for å legge an på dem.

– Jeg ventet ikke, skrøt han i videoen: – Og når du er en stjerne, lar de deg gjøre det. Du kan gjøre hva som helst. Du kan grafse dem i f…

Han beskrev også hvordan han hadde gjort et seksuelt fremstøt overfor en gift kvinne, men uten å lykkes.

Trumps påstand om Hillary Clintons oppførsel da hun var oppnevnt forsvarer for en mann som var tiltalt for voldtekt av et barn:

– Hun ble sett ved to anledninger mens hun lo av jenta som ble voldtatt.

FAKTA: Ingen har sett Clinton le av offeret. Shelton var 12 år gammel da hun ble utsatt for et seksuelt overgrep i Arkansas. Clinton ble oppnevnt som forsvarer for mannen som var tiltalt., men påtalemyndigheten hadde ikke avgjørende bevis.

I et intervju ti år etterpå, ga Clinton uttrykk for forferdelse over forbrytelsen, og i et lydopptak ler hun av saksbehandlingsdetaljer. Opptaket er brukt av konservative grupper for å angripe Clinton.

Om Bill Clintons seksuelle aktiviteter:

Trump om Clintons forhold til mannens elskerinner

– Hillary Clinton angrep de samme kvinnene, og det på en ondskapsfull måte.

FAKTA: Det finnes ikke klare, uavhengige bevis på at Hillary Clinton angrep kvinner som har påstått eller bekreftet seksuell kontakt med hennes mann. Under demokratenes primærvalg i 1992 var hun dypt involvert i Clintonkampanjens forsøk på å diskreditere skuespilleren Gennifer Flowers, som påstod at hun i lengre tid hadde hatt et forhold med Bill Clinton.

Både Bill og Hillary Clinton bekreftet at det hadde vært problemer i ekteskapet, men prøvde å undergrave Flowers påstander. I 1998 erkjente Bill Clinton i en rettslig erklæring at han hadde hatt seksuell kontakt med Flowers.

Hillary Clinton ble også sitert på at hun gjennom årene har kommet med nedsettende kommentarer om kvinner som har hatt kontakt med hennes ektemann, men det mangler bevis på at hun var drivkraften bak svertingen.

Om Clintons private epostkonto

Clinton om det var sikkerhetsrisiko forbundet med hennes bruk av en privat epostserver til graderte meldinger da hun var utenriksminister:

– Etter årelang etterforskning er det intet bevis for at noen har hacket den serveren jeg brukt, og det finnes ikke noe bevis som noen kan vise til, i det hele tatt, at noe gradert materiale endte i feil hender.

FAKTA: Kanskje, kanskje ikke. Selv om det riktignok ikke finnes noe direkte, tydelig bevis for at gradert materiale lekket ut, eller at noen brøt seg inn i serveren, var den likevel knyttet opp mot internett på en måte som gjorde den mer utsatt for hackere. Offentligheten får kanskje aldri vite hvem som så dette materialet.

FBI-sjef James Corney sa: – Vår vurdering er at det er mulig at fiendlige aktører skaffet seg adgang til statsråd Clintons personlige epostkonto.

AP har nylig avslørt at Clintons server var åpent tilgjengelig over internett, også for fjernstyring. Clinton har ikke fullt ut forklart hvem som administrerte serveren hennes. Det er også uklart om det ble brukt kryptering på serveren når hun kommuniserte med den amerikanske regjeringens offisielle epostkontoer.

FBI-sjef Corney har sagt at Clinton og hennes stab «var ekstremt uforsiktige i deres håndtering av svært følsom, høyt gradert informasjon».

Om Bill Clintons advokatbevilling

Trump påsto at Bill Clinton mistet advokatbevillingen sin:

– Han mistet sin bevilling. Han måtte betale en bot på 850.000 dollar.

FAKTA: Her blander Trump sammen fakta fra flere saker. I 1998 inngikk Bill Clintons advokater et forlik med Paul Jones på 850.000 dollar i forbindelse med hennes søksmål om seksuell trakassering. Det var ingen bot, og det ble ikke konstatert at noe galt hadde skjedd.

Trump tar feil når han beskriver de juridiske konsekvensene av saken. I en lignende rettssak i delstaten Arkansas ble Clinton ilagt en bot på 25.000 dollar og hans advokatbevilling ble inndratt i fem år. Clinton stod også i fare for å bli suspendert fra å føre saker fra USAs høyesterett, men valgte selv å frasi seg denne retten.

Om energipolitikk

Clinton om amerikanernes energiforsyning:

– Vi er nå, for første gang, selvforsynt med energi.

FAKTA: Clinton er unøyaktig og overdriver. For første gang på flere tiår produserer USA mer energi innenlands enn det som blir importert. Men landet er ennå ikke selvforsynt, siden landet fortsetter å satse på oljeimport, fra midtøsten og andre steder.

Clintons syn på helsereform

Trump om Hillary Clintons syn på offentlige helsetjenester:

– Hun ønsker å gå over til at det er staten som betaler. Det ville bli en katastrofe. Det vil bety at regjeringen i praksis bestemmer alt.

FAKTA: Det er Bernie Sanders, ikke Clinton, som støtter et statlig styrt helsesystem. Mens Clintons forslag vil utvide regjeringens rolle i helsesystemet, snakker hun ikke om å avskaffe dagens system, som er en hybrid mellom arbeidsgiverstøtte, statlige programmer og forsikringer betalt av den enkelte.

Som president vil Clinton arbeide videre for et statlig støttet forsikringssystem på helseområdet, basert på president Barack Obamas helselov, som et alternativ til privat helseforsikring.

I utdrag fra betalte taler Clinton har holdt bak lukkede dører, har det kommet frem at Clinton har rost Canadas helsesystem som gir alle helsedekning. Hun snakket både om fordeler og ulemper ved et slik system.

Om krigen i Irak

Trump om USAs involvering i Irak:

- Jeg ville ikke hatt våre tropper i Irak.

FAKTA: Trump var lunken i sin støtte til krigen i Irak. Han har gjentatt og feilaktig påstått at han var mot krigen før den begynte, og i et intervju med den kjente radioreporteren Howard Stern i september 2002, svarte han «Ja, jeg tipper på det» da han ble spurt om han ville støtte en invasjon.

Om IS og Syria-krigen

Trump om IS i Syria:

– Jeg liker ikke Assad i det hele tatt. Men Assad dreper IS. Russland dreper IS.

FAKTA: Ikke sant. Syrias president Bashar al-Assad ser på IS som en av flere terroristgrupper som har truet makten hans. Men militærstyrkene hans bekjemper dem ikke, de har fokus på å bekjempe opposisjonelle grupper.

USA leder koalisjonen som kjemper mot IS med hjelp fra Tyrkia, gjennom å trene og utstyre syriske, arabiske og kurdiske grupper. Mens Russland hevder at de bekjemper IS-ekstremistene i Syria, har de fleste luftangrepene vært rettet mot opposisjonsgrupper som truer Assads regjering.

Om seksuelle overgrep

Trump ble spurt om han noen gang har overfalt en kvinne seksuelt:

– Nei, det har jeg ikke.

FAKTA: Han har blitt beskyldt for det, men det er ikke blitt bevist.

Trumps første kone, Ivana Trump, beskyldte ham for voldtekt tidlig på 90-tallet. Senere sa hun at hun ikke mente det bokstavelig, men at hun følte seg krenket.

Trump ble også saksøkt for seksuell trakassering i 1997 av Jill Harth. I et intervju med The New York Times nylig, sa Harth at Trump strøk hendene sine opp over blusen hennes under en middag i 1992. En annen gang skal han ha forsøkt å presse seg inn på henne i datteren Ivankas soverom. Hun droppet søksmålet om seksuell trakassering mot Trump, etter at han fremmet et søksmål om kontraktsbrudd. Trump har benektet Harths påstander.