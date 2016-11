Banket forloveden, saksøker bar fordi han havnet i fengsel

En januarkveld i 2012 gamblet og festet Nicholas Mullins og forloveden Caitlyn Shields festet og gamblet ved kasinoet Sands Casino Resort Bethlehem. Etter at de to gikk på rommet sitt, ble Shields utsatt for så alvorlig vold at politiet senere siktet Mullins for drapsforsøk.

Fikk 17 drinker

Mullins tilsto grov legemsbeskadigelse og måtte sone flere år i fengsel. Nå er han ute igjen og strever med å få seg jobb. Han klandrer kasinoet for det som skjedde og krever erstatning. Saken går for retten i disse dager, og advokaten hans hevdet tirsdag at klienten ble servert hele 17 drinker - doble irske whisky - den aktuelle kvelden. Det skal - i hvert fall delvis - være snakk om gratisdrinker.

– Beruselsen spilte en rolle

– Når gjestene blir stupfulle, sier Sands at det ikke er deres problem. Nick ble skjenket mens han var synlig beruset. Beruselsen spilte en rolle, uansett hvor liten, i slagsmålet, sa advokat Stuart Niemtzow i retten ifølge lokalavisen The Allentown Morning Call.

Søksmålet henviser til en såkalt Dram Shop-lov, som gjelder i 37 delstater og kan gi et serveringssted erstatningsansvar for skader gjestene påføres som følge av overskjenking. Mullins hevder nå at fengselsstraffen hans er en slik skade og at han har krav på erstatning.

Kasinoet avviser krav

Kasinoet avviser ansvar og sier Mullins må klandre seg seg selv. Ifølge advokat Kevin Ruane var paret på kasinoet i over 13 timer den kvelden og natten. Han angrep ikke kjæresten før de kranglet på rommet og i god tid etter at de sluttet å drikke, mener advokaten.