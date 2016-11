Bare timer etter at Putin snakket med Trump, startet Russland en bred militær offensiv i Syria.

Minst 20 sivile, deriblant 12 barn, ble drept søndag i angrep som ble utført av det syriske regimet og opprørere i den syriske byen Aleppo, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights. Totalt skal 54 være drept det siste døgnet.

– Tiden er i ferd med å renne ut for Øst-Aleppo, sier FNs Syria-utsending Staffan de Mistura ifølge NTB.

Mistura forteller til nyhetsbyrået Reuters at han foreslo at ekstremistene skulle forlate Aleppo, men at de syriske myndighetene burde tillate at de moderate opprørerne får styre Øst-Aleppo.

Det forslaget ble kontant avvist av regimet i Damaskus.

Pause før ny bombing

Det syriske regimet og Russland gjennomførte massive bombetokt mot det opprørskontrollerte Øst-Aleppo fra slutten av september til slutten av oktober, men hadde så en pause i luftangrepene i to uker.

Moskva sa at de gjorde dette for at sivile og opprørere kunne forlate den østlige delen av Aleppo. Opprørerne avviste det russiske utspillet. Samtidig forsøkte FN å fremforhandle en avtale for å frakte nødhjelp inn til byen, men det lykkes ikke.

Snakket med Trump

Tirsdag for en snau uke ble bombingen gjenopptatt etter at Russland varslet en ny og stor offensiv i Syria. Det skjedde bare noen timer etter at Russlands president Vladimir Putin snakket på telefon med USAs påtroppende president Donald Trump.

Putin og Trump ble enige om å forene kreftene i Syria i kampen mot det de kaller «internasjonal terrorisme og ekstremisme», meldte Reuters.

Obama har annet syn

USAs avtroppende president Barack Obama har støttet det han mener er moderate motstandere av Syrias president Bashar al-Assad, samtidig som amerikanske myndigheter har kjempet mot terroristorganisasjonen Den islamske staten og gruppen Jabhat Fateh al-Sham, som inntil nylig het Nusrafronten og var tilknyttet Al-Qaida.

Russiske myndigheter har imidlertid beskrevet alle opprørsgruppene som «terrorister», og Trumps uttalelser om at han vil støtte Russland i Syria er blitt tolket av kommentatorer som at han deler det russiske synet.

Kvart million bor i ruinene

USA har lenge forsøkt å forhandle frem en våpenhvile i Aleppo uten hell. De siste dagenes kraftige angrep skjer samtidig som befolkningen mangler både mat og medisiner, og mange risikerer å sulte.

Det antas at det fortsatt bor 250.000 mennesker i Øst-Aleppo, ifølge NTB.

Bomber sykehusene

Fredag ble et sykehus rammet av artilleriangrep, og samtlige sykehus øst i byen skal nå være ute av drift på grunn av bombing. Flere barnesykehus skal ha blitt truffet.

– Luftangrepene er de kraftigste jeg har sett de siste fem årene, forteller Ismail Abdallah fra De hvite hjelmene til nyhetsbyrået AP.

Verdens helseorganisasjons representant i Syria, norske Elizabeth Hoff, sier til NTB at en FN-ledet gruppe av nødhjelpsorganisasjoner i Tyrkia bekrefter opplysningen om at det ikke lenger er noen sykehus som fungerer.

Utnytter maktvakuumet i USA

Syria-forskeren Fabrice Balance fra Washington Institute for Near East Policy mener opptrappingen av angrepene de siste dagene har sammenheng med det kommende presidentskiftet i USA.

Syrias president Bashar al-Assad og hans allierte Russland og Iran håper å ta kontroll over størst mulig områder før Donald Trump overtar som president, mener Balance.

– Russland, Damaskus og Teheran vil gjenerobre Øst-Aleppo raskt. USA er paralysert, hevder han ifølge NTB.

Suksess for Putin

Russlands inntog i Syria-krigen har så langt vært en stor suksess for Putin, som ønsker å gjenreise Russland som en supermakt på linje med USA. De fleste kommentatorer mener Russland nå er en langt viktigere aktør i Midtøsten enn for ett år siden.

Millioner på flukt

Den over fem år gamle borgerkrigen har hittil kostet over 300.000 mennesker livet og sendt millioner på flukt til andre land.

På regimets side står Russland og Iran, mens USA, andre vestlige land og flere sunnimuslimske stater støtter opprørerne. Disse mener president Bashar al-Assad må gå av for at det skal kunne bli fred, mens Russland og Iran vil beholde Assad.

Samtidig fører begge sider krig mot terroristorganisasjonen Den islamske staten og gruppen Jabhat Fateh al-Sham.