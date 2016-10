14. september varslet et medlem av en frivillig organisasjon kinesiske myndigheter om at salg av fødselsattester blir stadig mer utbredt. Han la ved en liste med hundrevis av navn.

Ifølge varsleren foregår handelen med falske dokumenter i et organisert og stort, kriminelt nettverk. Offentlige sykehus og medisinske institutter deltar, og kjøp og salg foregår i flere provinser.

Beijing News skriver at myndighetene nå innrømmer at dette utgjør en vesentlig hindring i arbeidet med å stanse handelen med stjålne barn i Kina.

Dette tragiske problemet er enormt:

Ingen vet nøyaktig hvor mange barn som blir stjålet. Kinesiske medier har tidligere hevdet at det er hele 200.000 i året. Landets myndigheter avviser at tallet kan være så høyt, men har ikke offentliggjort egne beregninger, ifølge BBC, som viser til at USAs utenriksdepartement anslår 20.000.

Stemmer dette, forsvinner nesten 400 gutter og jenter i Kina hver eneste uke.

Kinesisk politi har de senere årene prioritert disse sakene høyt, og har avslørt en rekke organiserte bander, ofte ved hjelp av frivillige organisasjoner.

Kidnappet småbarn mens de sov eller lekte og solgte dem i andre provinser. Fem barn ble reddet da bande ble avslørt.

Men hvis kidnapperne og selgerne nå med letthet kan kjøpe falske fødselsattester til sine små ofre, sier det seg selv at de kan drive sin kyniske virksomhet med mindre risiko for å bli oppdaget.

Lavt lønnsnivå kan gjøre det lett å bestikke

En journalist fra Beijing News utga seg for å være interessert i å kjøpe fødselsattest til et barn, og fikk kontakt med Zhao, en selger fra Shandong-provinsen.

Mannen opplyste at han hadde drevet den forbryterske handelen i fem år, hadde nære forbindelser med lokale sykehus og kunder over hele Kina. Alt han behøvde for å skaffe et barn falsk fødselsattest i løpet av to uker, var kopi av kjøperen og ektefellens hukou – hjemstavnsrett-dokumenter – og deres ekteskapsattest.

– Leger ved mange hospitaler tjener dårlig, kanskje bare 3000–4000 yuan i måneden, så de er interessert i ekstra inntekter, forklarte Zhao, og forlangte 100.000 yuan (120.000 kroner) av journalisten, som han trodde var en betalingsvillig kunde:

– Vi må ta oss av (bestikke, red.anm.) folk på alle nivåer på sykehuset.

Attest fra klinikker fjernt fra fødestedet

Beijing News navngir flere personer ulike steder i Kina som skal ha innrømmet å ha kjøpt falske fødselsattester til sine adoptivbarn.

Ikke all uoffisiell adopsjon dreier seg om kjøp av barn som er stjålet fra sine biologiske foreldre, så det kan også være mer aktverdige motiver for å forsøke å skaffe en falsk attest, ikke minst fordi alle barn sårt trenger dokumentet.

Fødselsattest er første forutsetning for at en person skal få hukou, det vil si hjemstavnsrett, med krav på skolegang, helsetjenester etc. på sitt hjemsted.

JØRGEN LOHNE

Avisen viser til flere eksempler på at falske attester er utstedt av medisinske institusjoner fjernt fra det aktuelle barnets fødested.

For eksempel betalte et ektepar fra Fujian 5000 yuan for få det viktige dokumentet til sin adoptivdatter, som de hadde hentet i Sichuan. Men attesten de fikk kjøpt, var utstedt av en klinikk i Hunan-provinsen.

Ifølge Beijing News er forfalskningene som er i omløp, svært gode og derfor vanskelige å avsløre.

Nekter å gi opp håpet om å finne sønnen

Aftenposten skrev i mars om Xiong Shuifeng og Xiao Chaohua som i over ni år har lett etter sin sønn Xiaosong, som var fire år da han ble bortført.

Les de fortvilte foreldrenes historie: Hver uke blir hundrevis av barn kidnappet og solgt i Kina

Ekteparet nekter å gi opp, og håper å være blant de heldige: Kinesiske medier forteller iblant at bortførte barn er blitt gjenforent med sine egentlige foreldre etter mange års adskillelse.

– Økende svartebørsomsetning av fødselsattester gjør det mye vanskeligere å bekjempe den kyniske barnehandelen, sier Sun Xue til Aftenposten.

Hun er talskvinne for den frivillige organisasjonen Weibodaguai som aktivt arbeider for å hjelpe foreldre som leter etter sine stjålne barn.

– Forfalskningene bidrar til «hvitvasking» av barnesalg, slår Sun fast.

jl@ap.no