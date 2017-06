Beboerforening varslet om dårlig brannsikkerhet i London-blokk

– Bare en katastrofal hendelse vil avdekke hvor udugelig vår utleier er, skrev organisasjonen Grenfell Action Group i november i fjor.

I januar 2013 advarte foreningen om at byutviklingsplanene for området ville gjøre det vanskelig for brannbiler å komme til. Og gjentatte ganger ble det varslet om at varebiler fra renholdstjenesten parkerte og blokkerte beredskapsinnkjørselen til blokken.

Nettavisen Metro og flere andre britiske medier har hentet frem gruppens blogg etter at blokken ble rammet av en katastrofal brann natt til onsdag.

Grenfell Action Group

– Alle våre advarsler falt for døve ører og vi forutså at en katastrofe som denne var uunngåelig og bare et spørsmål om tid, heter det på bloggen onsdag.

Utleien av de 120 leilighetene blir administrert av en utleierorganisasjon, Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation (KCTMO), på vegne av kommunale myndigheter. Det er denne organisasjonen som rammes av kritikken.

Bygget ble reist på 1970-tallet og har nylig fått ny utvendig kledning og nye vinduer.

Ekspert tror boligblokken er feilkonstruert

Eksperter på brannvern stiller spørsmål ved hvordan brannen i den 24 etasjer høye boligblokken i London kunne spre seg så raskt.

– Det må være noe i bygningens konstruksjon som gjør at ilden kunne spre seg videre til fasaden, sier branningeniør Ib Bertelsen i Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.

– Det har vi sett før i branner, for eksempel i Dubai og Kina, sier han.

Sky News / AP / NTB scanpix

– Brannen spredte seg i isolasjonsmaterialet

– Det kan være noe med måten det er bygd på. Det kan være manglende skiller, eller at den er etterisolert med dårlig isoleringsmateriale og at man ikke har laget brannskiller eller sikret mot brannsmitte, sier Bertelsen.

En av beboerne i blokken, som består av 120 kommunale leiligheter, tror også at nytt isolasjonsmateriale kan ha bidratt til at brannen spredte seg svært raskt.

– Jeg er ingen ekspert, men jeg tror at plasten de kledde utsiden med, fikk brannen til å spre seg fort. Etter at jeg hadde kommet meg ut, eksploderte plasten. Halve bygningen sto i flammer og all plasten boblet og sprakk, forteller Ahmed Chellat til The Guardian.

Konstruksjonen avgjør nå hvor stor risiko det nå er for at hele boligblokken vil rase samen, sier Bertelsen.

– Dette blir de nå nødt til å overveie før de sender folk inn i bygningen, sier Bertelsen.