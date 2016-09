Beijing-kritiske unge får innflytelse i Hongkong

Flere innbyggere frykter at Beijing skal styrke kontrollen over den delvis selvstyrte byen på flere områder, inkludert politikk, utdanning og medier, og har stemt for de unge aktivistene i den såkalte pro-demokratifløyen.

Da 90 prosent av stemmene var talt opp lå minst tre unge aktivister an til å få plass i forsamlingen, deriblant Nathan Law (23), leder for studentdemonstrantene kjent som paraplybevegelsen.

– Jeg tror folket i Hongkong virkelig ønsket en forandring, sier han.

BOBBY YIP / Reuters/NTB Scanpix

Rekordstor deltakelse

Strukturen på forsamlingen gjør det nærmest umulig for demokratifløyen å få flertall, siden 30 av de 70 plassene velges av interesseorganisasjoner for forskjellige bransjer og sektorer. Disse plassene går som regel til representanter som støtter styret i Beijing.

2,2 millioner Hongkong-innbyggere stemte i søndagens valg. Det gir en valgdeltakelse på 60 prosent og ny rekord.

– Det var et rekordhøyt antall folk som stemte i år, sier leder for valgkommisjonen Barnabus Fung, etter at stemmelokalene stengte klokken 2.30 natt til mandag – fire timer etter planlagt tid.

Krav fra Kina

Søndagens valg er det første store siden massedemonstrasjonene som ble utløst i august 2014. Da ble det kjent at kinesiske myndigheter vil at kandidater som stiller til valg av ny leder i Hongkong, må godkjennes av en nominasjonskomité utnevnt av regjeringen i Beijing.

Forslaget utløste store demonstrasjoner som lammet deler av Hongkong i drøyt to måneder.

Unge aktivister som tok del i eller støttet demonstrasjonene, kjemper mot både partier som støtter ledelsen i Beijing og eldre pro-demokratiske partier. De fleste etablerte pro-demokrati-politikerne er imot å jobbe for en løsrivelse fra Kina.

Kina har lovet Hongkong direkte valg av ny leder i 2017.

