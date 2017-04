Belgisk småbarnsmor ble terroristens første offer

Ifølge Expressen ble 31-åringen fra småbyen Lembeek i Halle utenfor Brussel terrormistenkte Rakhmat Akilovs første offer.

Dereymaeker befant seg i krysset der Drottninggatan møter Olof Palmes gata da terroristen kom kjørende på sitt dødstokt like før klokken 15 fredag.

Den drepte kvinnen etterlater seg en sønn på 1,5 år hjemme i Belgia, der hun ifølge den belgiske avisen Nieuwsblad jobbet som psykolog.

11-åring blant de drepte

Terrorangrepet i Stockholm krevde tilsammen fire menneskeliv:

AFP / NTB scanpix / Privat

– Et ansikt på offeret

Borgermester Dirk Pieters i Halle sier til Expressen at han fikk sjokk da han søndag morgen mottok beskjeden om at Maïlys Dereymaeker var blant de drepte.

Pieters er venn av 31-åringens foreldre og snakket med Dereymaekers far søndag kveld.

– Jeg kjenner henne ikke personlig, men jeg har møtt henne flere ganger. Jeg blir sjokkert hver gang et slikt angrep finner sted, men det blir enda verre nå når jeg kjenner foreldrene hennes og kan sette et ansikt på offeret, sier borgermesteren til Expressen.

Musikkundervisning til barn

Avisen skriver at Dereymaeker spilte fløyte i et ensemble, og at hun gjennom musikken hadde fått venner over hele verden. Ifølge Nieuwsblad ga 31-åringen også musikkundervisning til barn hjemme i Halle.

Maïlys Dereymaeker var i Stockholm for å møte noen venner da byen ble rammet av terror. Ifølge Dirk Pieters hadde vennene ikke dukket opp til avtalen ennå da traileren, som til slutt raste inn i varehuset Åhlens City, traff den belgiske kvinnen.

Dereymaeker ble meldt savnet etter at venner og familie ikke fikk tak i henne etter terrorangrepet. Etter to døgn fikk bekymrede pårørende beskjed om at en DNA-test bekreftet at 31-åringen var blant de drepte, skriver Expressen.

Den belgiske ambassaden i Stockholm skal imidlertid ha fått opplysninger fra politiet om at ID-papirer tilhørende en belgisk statsborger hadde blitt funnet på åstedet, og at det var sannsynlig at vedkommende var blant de drepte, skriver Dagens Nyheter.