Berlin-terroren: Slik foregår klappjakten på den mistenkte

Tidligere i år ble Amri overvåket i et halvt år, etter tips fra tysk sikkerhetstjeneste – nettopp fordi de ifølge tyske medier fryktet han ville begå terror.

I september avsluttet imidlertid myndighetene overvåkingen.

Over hele Europa jakter nå politi og etterretning intenst på 24-åringen.

Historien om den mistenkte Anis Amri opprører tyskere: – Rystende hvordan sikkerhetstjenestene har arbeidet

Fant fingeravtrykk og id-papirer

Politiet skal ha funnet Amris fingeravtrykkene på førerdøren til vogntoget som raste inn i julemarkedet mandag kveld og drepte 12 mennesker, skriver Süddeutsche Zeitung torsdag.

Tidligere er det meldt at en lommebok med Amris ID-papirer er funnet i bilen. Den tyske avisen spekulerer i om den ettersøkte terroristen bevisst har lagt igjen papirene.

Gjennomførte to aksjoner torsdag

Ifølge tyske medier gjennomførte politiet to aksjoner torsdag, én i Emmerich i delstaten Nordrhein-Westfalen, der Amri var offisielt registrert, og én i Dortmund, der politiet gjennomførte en razzia mot et asylmottak.

Men foreløpig er det ikke kommet noen meldinger om at den etterlyste mannen er sirklet inn.

Tysk Bundeskriminalamt

Her er noe av virkemidlene politiet har i jakten på den etterlyste terroristen:

På tyske flyplasser sjekkes nå reisende opp mot foto som er delt ut av den antatte terroristen.

Bildet av Amris ansikt spres også til mediene. De fleste store, europeiske nettsteder har bildet av tunisieren på fronten.

Elektroniske spor fra kredittkort, bank og betalingskort er også noe av det viktigste.

Tyske myndigheter har utlovet dusør på 100.000 euro for opplysninger som kan føre til pågripelse av 24-åringen.

Venner og bekjente tyster

I andre saker har man flere ganger opplevd at venner eller bekjente av terrorettersøkte har tystet til myndighetene. Noe av det første som gjøres er derfor å avhøre venner og familie som man har oversikt over.

Internasjonale og nasjonale etterretningsmyndigheter vil også forsøke å kartlegge hvordan den terror-ettersøktes familie og venner beveger seg.

beveger seg. Lokale myndigheter samarbeider med EU og andre sentrale myndigheter i jakten.

med EU og andre sentrale myndigheter i jakten. Schengen-samarbeidet kan sende ut varsler . Sirene-kanalen i Schengen har et eget system for etterlysninger.

. Sirene-kanalen i Schengen har et eget system for Det internasjonale juristsamarbeidet Eurojust jobber også med internasjonal kriminalitet.

Toll- og grensemyndighetene har også sine verktøy.

Interpols databaser

– Interpol har 190 medlemsland og en rekke databaser, blant annet for internasjonale etterlysninger. Hvis et land vil etterlyse noen internasjonalt, kan det gjøres gjennom de databasene. De er søkbare for medlemslandene, sier seksjonsleder for Interpol og Europol på Kripos, politioverbetjent Egon Husabø Kvigne.

Han understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag, men at landene samarbeider tett i slike saker.

Hvis en person er etterlyst i Tyskland og tysk politi antar at vedkommende oppholder seg i Norge, kan for eksempel tysk politi ringe norsk politi.

Kvigne vil ikke spekulere i hvor lenge den ettersøkte mannen kan skjule seg.

– Det er jo krevende å leve på flukt fra politiet. Vår erfaring er at folk blir funnet, heller før enn senere. Det sier seg selv at jo farligere de er, jo høyere prioriteres arbeidet med å lokalisere den etterlyste.

Salah Abdeslam, som antas å være en av terroristene i Paris-angrepet i november 2015, slapp unna politiet en rekke ganger.

Tre ganger stoppet politiet bilen han satt i, like etter det grufulle terrorangrepet. Selv om han var etterlyst over hele verden, klarte han å holde seg skjult i fire måneder. Til slutt ble han tatt i et anti-terror-raid i Brussel i Belgia. Politiet hadde da sikret seg fingeravtrykkene hans.

Etterretningssamarbeid i 60 land

– Norske PST samarbeider med sikkerhets- og etterretningstjenester i ca. 60 land. Disse deler informasjon om personer, forhold og nettverk som har med nasjonal sikkerhet og internasjonal terror å gjøre, sier Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST.

Sikkerhetssamarbeidet skjer både mellom to land og mellom flere land. PST eller etterretningen i de andre landene deler ikke all relevant informasjon med «vanlig» politi i disse landene.

Etterretningen vurderer blant annet kildenes sikkerhet, og informasjonen graderes etter sikkerhetsloven.

– Om vi via vårt nett kommer over relevant informasjon gjennom vårt sikkerhetssamarbeid, kan vi dele informasjonen med Politidirektoratet og Kripos, som igjen avgjør om dette skal deles med andre relevante land, sier Hugubakken.

Norge har også «vanlige» polititjenestemenn i mange land. Disse bidrar til det internasjonale politisamarbeidet.

I Norge er Kripos kontakten inn i Interpol, som kan sende ut etterlysninger.

Slik er EUs verktøykasse

Også EU har sitt verktøy i terrorjakten.

− Det viktigste er Europol, som ikke er et eget politi, men et samarbeidsorgan mellom medlemslandene. De kan også sette ned et eget etterforskningsteam. I slike store terrorsaker vil det være naturlig, sier justisråd på den norske EU-delegasjonen Astrid Solhaug.

Ikke sjelden gjemmer terrorettersøkte seg i mer utilgjengelige strøk og storbyer. I land som Pakistan, Afghanistan, Jemen, Somalia, Syria og Irak bruker spesielt amerikanske myndigheter droner i terrorist-jakten.

Dette er små, førerløse småfly, ofte utstyrt med kameraer eller raketter som kan brukes til å drepe. Andre land bidrar i slike tilfeller gjerne med etterretningsinformasjon.