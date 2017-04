Beskyldningene hagler mellom USA og Russland før morgendagens møte i Moskva

Forholdet mellom USA og Russland har ikke vært vanskeligere siden 1945. Det sier det russiske utenriksdepartementet ifølge avisen Die Welt, dagen før Tillersons besøk i Moskva. Nyhetsbyrået AP meldte tirsdag ettermiddag at Putin sier at han kommer til å be FN om å undersøke hva som skjedde da det ble brukt kjemiske våpen i Syria.

Mens temperaturen stiger mellom de to landene er USAs Rex Tillerson på vei til Moskva med et ultimatum i bagasjen, ifølge TV-kanalen ABC: Russland må velge mellom Assad og USA.

Enten stiller de seg på amerikanernes og andre likesinnedes lands side, eller de står på Irans og Hizbollahs side i Syria-konflikten.

Tillerson skal møte utenriksminister Sergej Lavrov, men om Putin vil delta er foreløpig uklart.

Amerikanere hevder russerne visste hva som kom

En høytstående tjenestemann påstår i tillegg overfor nyhetsbyrået AP at amerikanerne skal ha konkludert med at Russland kjente til gassangrepet i Syria før det skjedde, selv om de ikke har bevis for at Moskva skal ha vært involvert i selve handlingen.

Ifølge ham skal en drone styrt av russerne ha fløyet over et sykehus der ofre for angrepet fikk behandling. Bare timer etter at dronen forlot stedet, bombet et fly sykehuset i det som amerikanske tjenestemenn tror var et forsøk på å dekke over bruken av kjemiske våpen.

Også John McCain anklager russerne

Amerikanerne og russerne er på ingen måte enige om hva som skjedde i den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun tirsdag 4. april.

Som en reaksjon på gassangrepet i Syria, angrep USA en flybase i Syria natt til fredag 7. april norsk tid.

Russland fremholdt i etterkant at det ikke var Syria som sto bak gassangrepet i Khan Sheikhoun, men at syriske fly hadde sluppet konvensjonelle bomber og truffet et lager der bomber ble oppbevart.

Den profilerte republikanske senatoren John McCain anklaget denne uken Russland for å ha samarbeidet med den syriske regjeringen i forbindelse med det kjemiske angrepet.

– Russerne kjente til de kjemiske våpnene fordi de var aktive fra nøyaktig den samme basen, sa McCain på en pressekonferanse i Beograd ifølge AP.

McCain sier at bruken av kjemiske våpen var et samarbeid mellom Russland og Syria, og at USA må uskadeliggjøre det syriske luftvåpenet for å hindre president Bashar Assad i tilsvarende angrep i fremtiden. Han håper også at Tillersons besøk i Moskva skal føre til en enighet om at Russland aldri mer skal tillate Syria å bruke kjemiske våpen.

Russerne anklager på sin side USA for å bryte internasjonal lov ved å gripe inn i en suveren nasjons indre anliggender. Russiske analytikere mener amerikanernes angrep i Syria skyldes innenrikspolitiske vurderinger.

– For enhver spesialist er det klart at Washington bestemte seg for å angripe før hendelsene i Idlib. Dette ble bare brukt som et påskudd, heter det fra det russiske utenriksdepartementet ifølge Tass.

Det amerikanske angrepet skroter Trumps planer om et bedre forhold til Russland, skriver kommentator Frank Rossavik.

Tillerson deltok på G7-møtet i Italia mandag sammen med blant andre sin britiske kollega Boris Johnson. Johnson avlyste sitt besøk til Moskva etter angrepet i Syria. Han forsøkte også å få samlet G7-deltagerne til sanksjoner mot Russland, men mislyktes.

Tillerson reiser videre til Moskva tirsdag kveld for samtaler med den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov. Amerikanernes håp for besøket skal være å presse Putin til å gjøre mer for å få slutt på krigen i Syria og å splitte alliansen mellom Assad og Putin, ifølge CNN.

Tillerson: Russerne har vært inkompetente

Den amerikanske utenriksministeren har kritisert russernes rolle i Syria, men ikke anklaget dem direkte for medvirking.

– Jeg trekker ingen konklusjoner om medvirking i det hele tatt. Men de har opplagt vært inkompetente, og kanskje har de rett og slett blitt utmanøvrert av syrerne, sa Tillerson i et intervju med TV-kanalen ABC.

Utnevnelsen av Tillerson ble møtt med mye kritikk, blant annet på grunn av hans nære forhold til Putin og Russland i sin tid som sjef for Exxon Mobil. Da president Donald Trump overtok i USA, var det med et uttalt mål om å bedre forbindelsene til Russland.

Mandag kveld snakket den amerikanske presidenten Donald Trump med britenes statsminister Theresa May og den tyske kansleren Angela Merkel om konflikten. De to europeerne skal ha uttrykt støtte til amerikanernes angrep mot en militærbase i Syria, og de er enige i at Tillersons besøk i Moskva er en anledning til å forsøke å finne en politisk løsning, skriver Der Spiegel. Dette er Trumps andre telefonsamtale om temaet med Angela Merkel i løpet av noen dager.