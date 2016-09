Betaler 83.000 kroner for familiebilde med Clinton

Det førte til følgende overskrift i The New York Times på lørdag: «Hvor har Hillary Clinton vært? Spør de superrike».

En gjennomgang storavisen har foretatt viser at Clinton bare på de to siste ukene i august har samlet inn rundt 50 millioner dollar, over 400 millioner kroner, på 22 arrangementer. Det er 150.000 dollar i timen.

I Beverly Hills og the Hamptons

Arrangementene har blitt gjennomført i rikmannsområder som Beverly Hills, feriestedet the Hamptons i New York, feriestedet Martha’s Vineyard i Massachusetts og Silicon Valley. Her er betalingsvilligheten stor.

ADAM NADEL / AP / NTB Scanpix

The New York Times skriver at det under en pengeinnsamling i the Hamptons var mulig å ta et famliebilde sammen med Clinton for 10.000 dollar, rundt 83.000 kroner. Barn under 16 år kunne stille henne et spørsmål for 2700 dollar.

Hos Lady Lynn Forester de Rothschild sin strandeiendom i Martha’s Vineyard var det mulig for par å spise lammemiddag under et telt på plenen for en pris på 100.000 dollar pr. par.

Åserud, Lise / NTB scanpix

– Vil forsterke det elite-imaget folk flest i USA

Det er alt annet enn uvanlig at amerikanske presidentkandidater samler inn penger blant de superrike. Det er en viktig del av tradisjonell amerikansk valgkamp. Men det spesielle med årets valgkamp er at den i stor grad preges av et opprør blant arbeiderklassen og den lavere middelklassen. Derfor vekker det nå oppsikt at Clinton, som beskyldes for å være en del av eliten, bruker så mye tid med de superrike.

– Jeg vil tro det vil forsterke det elite-imaget folk flest i USA har av Clinton, sier USA-eksperten Svein Melby, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, sier til Aftenposten

– Man skulle forventet at hun tilspasset seg en atmosfære der det er en stor skepsis til den politiske eliten og at hun ville prøve å moderere dette inntrykket, sier Melby.

Combo

Han påpeker at hennes politiske motstandere i Det republikanske partiet, spesielt Trump, har prøvd å definere henne som kjøpt og betalt av Wall Street. Trump elsker blant å henne som «uhederlige Hillary».

Omgir seg med rike venner

The New York Times gjør et poeng ut av at mange av de nærmeste vennene til Clinton og ektemannen Bill er rike pengegivere.

«Hvis hun føler seg mest veltilpass sammen med millionærer, innenfor den forgylte boblen, er det delvis fordi det er noen av hennes nærmeste venner», skriver avisen.

BRIAN SNYDER / Reuters/ NTB scanpix

Velgeropprør mot eliten

I et valgår preget av velgeropprør mot eliten har Det demokratiske partiet nominert nettopp et medlem av eliten.

– Det er et paradoks at de ender opp med å nominere den ultimate elitepersonen, sier Melby.

Fokus på Clintons nære forhold til Wall Street er ikke noe nytt i valgkampen. Dette var et av favorittemaene til hennes utfordrer i nominasjonsvalget, Bernie Sanders. Sanders angrep blant annet Clinton i en TV-debatt i april for å ha tatt imot enorme pengesummer for å holde foredrag for store Wall Street-banker. Clinton klarte da ikke å gi et skikkelig svar på hvorfor hun ikke har offentliggjort innholdet i disse foredragene.

Elitestempelet kan være tapt kamp

Melby sier at er det litt rart at Clinton ikke forstår at sommerens pengeinnsamling hos de superrike kan skape politiske problemer for henne. Men samtidig presiserer han følgende:

– Det kan hende at de har innsett at uansett hva de gjør så blir det umulig å kvitte seg med elitestempelet og at det ikke spiller noen rolle, sier Melby.

Mer upopulær enn noen gang

Det som hun i hvert fall ikke klarer å kvitte seg med er stempelet som en svært upopulær politiker. En fersk meningsmåling for Washington Post og ABC News viser at hun har satt ny bunnrekord og er mer upopulær enn noen gang i sine rundt 25 år i det offentlige rom på nasjonalt nivå i USA. Målingen viser at bare 41 prosent har et fordelaktig inntrykk av henne, mens 56 prosent har et ufordelaktig inntrykk.

Carlo Allegri / Reuters /NTB Scanpix

Målingen gir ikke noe svar på hvorfor Clinton faller ytterligere, men tidligere målinger viser blant at hun sliter voldsomt med troverdighten.

Trump enda mer upopulær

Som vanlig er tallene enda verre for Trump. Bare 35 prosent har en fordelaktig inntrykk av ham, mens 63 prosent har et ufordelaktig inntrykk. Til tross for dette tar han innpå Clinton på meningsmålingene. Mens hun for en måneds tiden siden ledet med snaue 10 prosent, er forspranget nå nede i rundt 4 prosent.

Men hun er fortsatt storfavoritt. The New York times gir henne nå 85 prosent vinnersjanse, mens den er 71 prosent på analysenettstedet Fivethirtyeight.