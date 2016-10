Betyr Donald Trumps slibrigheter egentlig noe for velgerne hans?

Videoen der den da nygifte Trump snakker på en svært plump måte om kvinner, hvordan han prøver å forføre dem eller tar dem mellom bena, nådde offentligheten sent fredag kveld.

Siden har reaksjonene vært nærmest unisont fordømmende.

En rekke av Trumps partikolleger har tatt avstand fra ham, og kommentatorer over hele verden mener dette er slutten for Trump-kampanjen.

Kvinnesynet kan bli hans banesår, mener Aftenpostens utenrikskommentator Frank Rossavik.

Men Donald Trump har vært dømt til undergang flere ganger før, og likevel har han gjort det stadig bedre på meningsmålingene.

– En kakerlakk

Nettstedet Politico.com tar med jevne mellomrom temperaturen i valgkampen gjennom et panel av parti-innsidere. Ifølge deres barometer er fordømmelsen av Trump sterk blant republikanerne, men det er likevel et knapt flertall (54 prosent) som mener at heller ikke denne tabben er kroken på døra for Trump-kampanjen.

Eller som en anonym demokrat fra New Hamshire oppsummerte:

– Jeg tror ikke det er mulig å slå denne fyren. Han er som en kakerlakk mot slutten av kjernefysisk vinter.

– Jeg har hatt råere samtaler selv

På det høyreorienterte, Trump-vennlige nettstedet Breitbart.com fylles kommentarfeltet under videoen av meninger som at «jeg har hatt råere samtaler i garderoben tusener av ganger i mitt liv» og «folk er ikke perfekte, jeg vet at jeg ikke er det».

Flere erklærer at de nå donerer penger for å vise Trump at han er tilgitt.

Mange har stilt spørsmål ved at nettopp det at Trump, selv nygift, legger an på en gift kvinne. Dette treffer kristne, konservative amerikanere midt i verdiene. Men et par fremstående evangeliske kristne fortalte tidlig Buzzfeed at de fortsatt støtter Trump.

– Min personlige støtte til Donald Trump har aldri vært basert på felles verdier, men på felles bekymringer, skrev Tony Perkins, leder av «Family Research Council» i en epost til nettstedet.

– En velplassert lekkasje

Spørsmålet nå er hvor mye denne saken vil prege den store duellen mellom presidentkandidatene natt til mandag.

– Dette er en velplassert lekkasje og et mareritt for Donald Trump før debatten, mener Kjell Terje Ringdal, førstelektor i retorikk ved Høyskolen Kristiania og leder av Washington-seminaret. - Verre kan det nesten ikke bli i en valgkamp som mer handler om å vise frem karakter enn politikk. På den annen side har 40–45 prosent sagt at de vil stemme på Trump, til tross for at han har sagt ganske så ville ting.

– Alle skandalene ser ut til å prelle av på Trump, gang etter gang. Tenker du at det er anderledes denne gangen?

– Jeg har ofte tenkt at nå er bunnivået nådd, nå kommer reaksjonene. Jeg vet nesten ikke, jeg, sier Ringdal - Han har antagelig skjøvet fra seg deler av det kvinnelige grunnfjellet sitt, dette oppfattes nok som svært simpelt.

– Hvordan tror du unnskyldningen han kom med blir mottatt?

– Den er velformet: Jeg sa noe dumt, jeg sa det for ti år siden og jeg har forandret meg - fordi jeg har reist rundt i USA og sett hvordan amerikanere har det. Han har hittil brukt to strategier: Unnskyldning og sammenligning, altså at Hillary Clinton har gjort noe mye verre. Sånn sett har han fått et slags fotfeste igjen.

Ringdal mener at etter som debatten nærmer seg, vil en tredje strategi bli synlig, nemlig at han sprer konspirasjonsmistanker: - «It’s something going on...» Valget kan bli rigget, en skjult makt opererer. Denne tankegangen vil vi snart få se i full blomst, tror han.

– Kvinnene har 50 prosent ansvar

Jan Halper-Hayes, visepresident i Republicans Overseas, er en av de få fra partiet som offentlig har støttet ham etter de siste uttalelsene. Under et intervju med BBC World i London sier hun det kanskje flere velgere tenker:

– Berømtheter, atleter, direktører og politikere, de oppfører seg slik fordi de har makt og penger. De kan komme unna med det.

Halper-Hayes konkluderer med at det ikke er noen grunn til å trekke seg.

– Dessuten må vi legge 50 prosent av ansvaret på kvinner. Disse kvinnene flokker seg rundt dem. De gjør seg selv tilgjengelige, hevder hun.

Her er noen av skandalene som tidligere har prellet av på Donald Trump:

Debattmissen om miss:

Trump fikk i den første duellen med Hillary Clinton refs for å ha kalt tidligere Miss Universe, Alicia Machado, for «Miss Piggy» og Miss Hushjelp». Han reddet det ikke inn dagen etter med disse uttalelsene i TV-programmet Fox and Friends:

«Hun er den verste vi noen gang har hatt. Hun gikk voldsomt opp i vekt og det var et ordentlig problem».

Ville straffe kvinner for abort:

I et intervju med MSNBC i mars i år svarte Trump ja på at kvinner burde straffes dersom det blir forbudt å ta abort i USA:

«Det må være en eller annen form for straff», svarte Trump, uten å gå inn på hva slags straff han så for seg.

Etter sterke reaksjoner uttalte han noen timer senere at han egentlig mente at leger burde straffes dersom de utfører abort til tross for et forbud.

Angrep partiveteranen:

Juli 2015: Trump gjorde narr av partifellen John McCains militære rulleblad under Vietnam-krigen:

«Han er ikke en krigshelt. McCain er en krigshelt fordi han ble tatt til fange. Jeg liker folk som ikke blir tatt til fange», sa han.

Gikk ut mot muslimsk soldats foreldre:

Juli 2016: Trump fornærmet Khizr og Ghazala Khan, foreldrene til en avdød amerikansk muslimsk soldat, ved å si at han hadde ofret like mye som sønnen deres. «Jeg har ofret mye. Jeg har jobbet veldig hardt», sa han, og kritiserte samtidig Ghazala Khans opptreden på Demokratenes landsmøte:

«Se på kona hans, hun sto bare der. Hun hadde ingenting å si. Kanskje hun ikke fikk lov til å si noe».

Langet ut mot mexikanere:

Juni 2015: «Når Mexico sender folk, sender de ikke sine beste. De sender folk som har mange problemer, og de tar med seg de problemene. De tar med seg narkotika. De bringer med seg kriminalitet. De er voldtektsforbrytere. Og noen - antar jeg - er bra folk».

Programlederen og mensen:

Donald Trump var misfornøyd med spørsmålene han fikk fra Fox News' debattleder Megyn Kelly i august 2015, og antydet at det var fordi hun hadde mensen.

– Du kunne se det kom blod ut av øynene hennes. Blod kom ut av hennes «wherever», sa han i et intervju med CNN etterpå.