Politiet meldte like etter klokken 16 om at en politiaksjon pågikk i det populære handleområdet. Kort tid senere meldte nyhetsbyrået AFP at en bil hadde kjørt inn i en politibil. Sjåføren er pågrepet, og ingen mennesker ble skadd.

Politiet ba folk om å holde seg unna området under politiaksjonen.