Bilder av den brannskadede helten Lasse Gustavson fjernet av Facebook

Svenske Gustavson ble som 24-åring svært hardt skadet da han jobbet som brannmann, og hans livshistorie har gjort dypt inntrykk på mange svensker.

Også i Norge er Göteborg-mannen kjent etter foredragsturneer og TV-opptredener.

Til 60-årsdagen gratulerte vennen Björn Natthiko Lindeblad ham på Facebook med et bilde av Gustavson selv.

Men bildet ble fjernet, ikke bare en, men to ganger, skriver den svenske avisen Expressen.

Første gang logget Facebook ham ut, en time etter at bildet var lagt ut. Da han kom seg inn igjen var statusen fjernet. Han la ut bildet igjen, og det ble slettet igjen. Tredje gang la han inn en melding om at Facebook slettet dette, og fikk vite fra andre at bilder av brannskadede havner i samme kategori som rasistiske eller sexistiske bilder.

Er du en Kennedy, en Bush eller en Reagan? Ta vår uhøytidelige presidenttest og se hvilken amerikansk president du har mest til felles med.

– Jeg hadde ikke tenkt på at det skulle være derfor, sier Lindeblad til Expressen.

«Himla udemokratisk»

Den siste varianten der han redegjør for hendelsesforløpet har fått ligge i fred. Tirsdag var bildet delt over 10.000 ganger.

– Det er kjempebra! sier Gustavson selv til den svenske avisen.

– Jeg synes det er en sunn reaksjon på et udemokratisk system. Det er fint å se at så mange er engasjerte.

Facebook ga seg i saken om det ikoniske bildet av den nakne, napalmskadede jenta i Vietnam

Lasse Gustavson synes det er «himla udemokratisk» at en algoritme sensurer bilder av mennesker som kjemper med handicap.

– Noen har makt til å sensurere oss brukere.

Bekymret for andre

Gustavson er opprørt over at bilder av ham selv fjernes fra Facebook, men først og fremst tenker han på dem som nylig er blitt brannskadede, skriver Expressen.

– Det kan påvirke mye å bli sensurert hvis man er annerledes.

På spørsmål fra Aftenposten svarer en anonym talsperson for Facebook følgende i en epost sendt via Spotlight PR: «Denne posten ble fjernet ved en feil. Vi har rettet problemet og gitt beskjed til personen som postet det for å la dem få vite dette og be om unnskyldning».

Hvordan ser kinesere, europeere og russere på det amerikanske valget? Hva var bunnivået i valgkampen og hvem tror Aftenpostens USA-team vinner? Alt dette kan du få vite i vår siste podkast.

Lytt i spilleren under, på SoundCloud, i iTunes eller fra vår RSS-strøm.