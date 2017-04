Hver kveld går O’Reilly på luften og ønsker sine millioner av seere velkommen til den «spinnfrie sonen».

Kommentatoren starter med en monolog før han intervjuer gjester og fortsetter å kommentere dagens hendelser, alt fra et konservativt og etter hvert Trump-vennlig ståsted.

I helgen skrev The New York Times at minst fem kvinner har fått utbetalt millionbeløp fra stjerneankeret eller kanalen i bytte mot å ikke trekke dem for retten for seksuell trakassering.

O’Reilly selv sier at det ikke er noe i anklagene. 67-åringen skriver at han, i likhet med andre prominente og kontroversielle personer, «er sårbar for søksmål fra individer som vil at jeg skal betale dem for å unngå negativ omtale».

Annonsører trekker seg

Men avisens graving får nå likevel konsekvenser da den tyske bilgiganten Mercedes-Benz og sørkoreanske Hyundai trakk sine reklamer fra O’Reillys programflate. Noen timer senere fulgte BMW også etter.

Dermed øker presset på Fox News, som de siste dagene er blitt kritisert for å ta for lett på beskyldningene mot sin største stjerne.

«Påstandene er foruroligende og gitt hvor viktige kvinner er på alle sider av vår virksomhet, mener vi at dette ikke er et godt miljø for å reklamere for våre produkter», skriver kommunikasjonssjef Donna Boland i Mercedes-Benz i USA i en uttalelse som CNN gjengir.

Også postordreselskapet Constant Contact, dyrematprodusenten Ainsworth Pet Nutrition, klesprodusenten UNTUCKit og den franske legemiddelgiganten Sanofi har trukket sine reklamesnutter.

Fox News har stor innflytelse på høyresiden i USA fordi mange av Det republikanske partiets kjernevelgere har det som sin viktigste nyhetskilde.

Kai Pfaffenbach / Reuters / NTB scanpix

De siste månedene er det også mye som tyder på at kanalen har stor innflytelse over president Donald Trump, som er en ivrig seer av særlig frokost-TV-programmet Fox & Friends.

Charles Sykes / AP / NTB scanpix

110 millioner kroner i forlik

De fem kvinnene har tilsammen fått utbetalt rundt 13 millioner dollar, som tilsvarer omtrent 110 millioner norske kroner, for å ikke ta sakene sine til retten. Alle fem var enten ansatte i TV-kanalen eller gjester i O’Reillys program. I tillegg har to andre kvinner kommet med lignende anklager mot TV-stjernen.

De har rapportert om oppførsel som verbal mishandling, slibrige kommentarer, uønskede seksuelle fremstøt og telefonsamtaler der det hørtes ut som programlederen masturberte da han ringte dem.

Den første av utbetalingene skjedde tilbake i 2004. To av forlikene ble inngått de siste månedene og etter at kanalen i fjor sparket toppsjefen Roger Ailes for lignende oppførsel. Det førte til en større granskning som avdekket at seksuell trakassering var et stort problem i redaksjonen.

Rapporten fortalte også om en fryktkultur internt der folk ikke turte å stå frem i redsel for at det ville ha negativ innvirkning på karrièren deres.

Anthony McCartney / AP/ NTB scanpix

Forlenger kontrakten med O'Reilly

Anklagene og O'Reillys forhistorie til tross, samme dag som de siste avsløringene sto på trykk, ble det kjent at Fox News forlenger kontrakten med 67-åringen.

Kontrakten hans gikk egentlig ut på slutten av 2017. Anklagene om seksuell trakassering var ikke nok til at den ikke ble fornyet, skriver The Wall Street Journal, som i likhet med Fox News eies av Rupert Murdoch.

Ankerstjernen tjener omtrent 18 millioner dollar i året, skriver The New York Times. Programmet hans har omtrent fire millioner seere hver dag og hentet inn mer enn 446 millioner dollar, rundt 3,8 milliarder kroner, i reklameinntekter mellom 2014 og 2016, skriver avisen.

Peter Kramer / AP / NTB scanpix

Konservativt alternativ

Da Fox News startet opp for snart 21 år siden, var det en utpreget oppfatning blant republikanske velgere at alle de store TV-kanalene var venstrevridde og støttet Det demokratiske partiet.

Murdoch og Ailes’ forretningsidé var å fylle tomrommet på høyresiden. Med stor suksess har Fox News siden rast forbi konkurrentene i konkurransen om seerne og den er blitt en pengemaskin for moderselskapet 21st Century Fox.

Etter at Ailes måte gå, har Murdoch selv styrt kanalen. Den tok et klart steg i Trump-vennlig retning etter at ankerstjernen Megyn Kelly ble erstattet av kommentatoren Tucker Carlson i fjor.