Billig, populært og dødelig. Her er våpnene som skal vinne neste krig.

– Jeg håper du blir kjent med hva slags ting vi kan tilby våre venner, sier en smørblid president Vladimir Putin til kongen av Bahrain.

Kongefamilien er på shoppingtur i Patriotparken utenfor Moskva sammen med 80 andre utenlandske delegasjoner.

Sjefsvåpenselgeren er ingen andre enn Russlands president.

På den gigantiske militærmessen Army 2016 presenterer Russland de nyeste, beste og mest dødelige varene du kan kjøpe for rubler.

Gina Grieg Riisnæs

Russerne lokker nye kunder

En stor delegasjon våpenkjøpere fra Nigeria prøver ut på det siste russiske skarpskyttervåpenet.

Grupper med tanzanianere, maliere og sør-afrikanere får omvisning av modellvakre våpeneksperter, som ramser opp alle tekniske detaljer.

I sofakroken hos en flyrakett-produsent sitter en gruppe kinesere og diskuterer intenst. Rundt de russiske helikoptrene surrer venezulanere, algeriere og egyptere.

Over alt på messen møter Aftenposten indiske militære. De er Putins beste våpenkunde etter Kina.

Gina Grieg Riisnæs

Så mye våpen selger Russland

Russland vokser nå i det våpenmarkedet som hele verdens våpenindustri kjemper om - Midt-Østen.

Krigen i Syria har fungert som et utstillingsvindu for nye, moderne russiske våpen.

Bildene av for eksempel en russisk stridsvogn T-90 som stopper et angrep fra syriske opprørere med en av USAs nyeste anti-stridsvogn-våpen, er gull verdt for våpenselgerne.

Russland har klart å opprettholde våpeneksporten og finne nye kunder, til tross for vestlige sanksjoner på grunn av krigen i Ukraina og annekteringen av Krim:

Russland selger i år våpen for 120 miliarder kroner, en dobling siden 2007.

Ifølge den statlige våpeneksportøren Rosorbronexport står det 380 milliarder kroner i ordrebøkene.

1,3 millioner russere jobber i våpenindustrien, og de har hatt svært gode tider under Putins styre.

Gina Grieg Riisnæs

Her er noen av Putins nyeste våpen

På salgmessen viser de russiske guidene frem 270 nye våpensystemer.

På skytebaner i området rundt blir våpnene testet ut foran begeistrede tilskuere.

T-90-stridsvognene fra storprodusenten Uralvagonzavod er verdens mestselgende stridsvogn. Luftvern-missilene S-300 og S-400 kan bli solgt til flere land. Produsenten Almaz-Antey er i ferd med å bli en av verdens ti største våpenprodusenter. Angrepshelikoptrene Ka-52 og Mi-25M er kjøpt av flere land. Algerie, Vietnam, Indonesia og Pakistan er interessert i det nye russiske jagerflyet Sukhoi.

Gina Grieg Riisnæs

Droner til hytte og krig

I tillegg til storselgerne, presenterer også russisk forsvarsindustri små og store oppfinnelser, som for eksempel et skuddsikkert teppe, eller nye droner til bruk på hytta eller i krigen.

– Potensialet vårt er betydelig, sa en fornøyd forsvarsminister Sergej Sjojgu da han åpnet salgsmessen. For få fart på kjøpefesten, delte han denne uken nye kontrakter til russisk militærindustri for 16 milliarder kroner.

Men regningen er også formidabel. Russland bruker 520 milliarder på forsvaret i år, samtidig som skole, helse og andre offentlige oppgaver kuttes kraftig.

Få land i verden bruker mer av budsjettet på militæret, ifølge svenske Sipri.

I tillegg sponser Putin kjøpene ved å gi rimelige, avdragsfrie lån, samt løfter om teknologi- og forskningssamarbeid.

Gina Grieg Riisnæs

En stor militærpatriotisk fornøyelse

Foran den «militærpatriotiske fornøyelsesparken» fem mil fra Moskva er det fullt kaos ved adgangsdørene når Aftenposten kommer.

Omlag 400.000 mennesker besøker salgsmessen denne uken. Mange vanlige russere som ser på dette som en fin måte å bruke fridagen.

Mens besøkende titter nysgjerrig på atomrakettsystemet Topol eller beundrer den nye superstridsvognen Ararata, dundrer kjente slagere til den avdøde visesangeren og samfunnskritikeren Vladimir Visotski over høytalerne.

Flere av sangene ble laget med et sterkt antikrigsbudskap, og var ulovlige i Sovjetunionen.

I Russland anno 2016 brukes sangene i stedet til å markedsføre våpen.