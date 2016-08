Bistandsadvokat: Viktig at Lene Sands familie kommer

Rettssaken mot de to 39 år gamle mennene som er tiltalt etter drapet på Lene Sand fra Mandal, fortsatte i rettssal 500 i Kriminalgericht Moabit i Berlin mandag formiddag.

Advokat Christian Grabitz leste opp en erklæring hvor den hovedtiltalte hevdet at Lene Sand var aggressiv, og sa at han ville innkalle vitner som skulle belyse dette.

– Den andre tiltalte som var til stede denne kvelden, behersket ikke engelsk, og fikk dermed ikke med seg det som skjedde i krangelen, der min klient ble provosert, blant annet da han fikk en kebab i ansiktet, sa Grabitz.

– Har ingen annen stemme enn meg

– De tiltalte gir et veldig negativt inntrykk av Lene Sand. Hun har ingen annen stemme i rettssalen enn meg. Det blir derfor ekstra viktig at hennes nærmeste kommer og forteller hvordan hun egentlig var, sa bistandsadvokat Patrick Lundevall-Unger.

Aftenposten skrev søndag at private har samlet inn 100.000 kroner til Sands familie, som ønsker å være tilstede under rettssaken, men ikke har økonomi til det.

– Familien er veldig takknemlig for at private har engasjert seg slik at de kan komme, sier Patrick Lundevall-Unger.

Domstolen har nå klarert at offerets familie kan komme inn i rettssalen og overvære rettssaken. De vil trolig være på plass til helgen.

Vitne: - God stemning, men mye alkohol

Etter at den drapstiltalte chilenske statsborgeren torsdag avla full tilståelse og også beklaget drapet overfor Lene Sands familie, skal vitner og sakkyndige forklare seg de tre rettsdagene som gjenstår.

– Jeg hadde tre konserter i Paradise Kultur Raum. Det var en god stemning, men det var litt mye alkohol. Og noen brukte narkotika, speed. Det var litt heftig for meg, forklarte en 30 år gammel kvinnelig musiker.

Hun var innkalt for å forklare hva som egentlig foregikk i det kombinerte skjenkestedet og kunstgalleriet, og hvordan den drapstiltalte var.

– Kunne tenne ganske lett

Musikeren fortalte at den drapstiltalte både var hjelpsom og hyggelig, men kunne tenne ganske lett når han ble provosert.

– Jeg opplevde to slagsmål, hvor folk ble slått ned. En gang en venn av ham, en annen gang med noen arabere. Tiltalte drakk mye, og brukte også narkotika. Det luktet stadig alkohol av ham, og han hadde alltid en ølflaske i hånden, forklarte vitnet, som fikk inntrykk av at han hadde en personlighetsforstyrrelse.

Vitnet hadde ikke møtt Lene Sand og kunne derfor ikke si noe henne.

Psykiater: – Bør dømmes til tvungent psykisk helsevern

Også psykiater Karl Kreutzberg, den rettpsykiatrisk sakkkyndige i saken, var i retten mandag. Han mente at tiltalte bør dømmes til tvungent psykisk helsevern på grunn av store rusproblemer og psykiske problemer.

– Den drapstiltalte drakk ti øl om dagen, pluss en del vodka, og han tok daglig ett gram amfetamin, forklarte Kreutzberg.

Mens selvforskyldt rus ikke er noen unnskyldning i norsk strafferett, kan graden av beruselse i Tyskland få betydning for hvor stor grad av skyld den tiltalte skal tillegges, skalt skyldansvar.

Den sakkyndige forklarte at den 39 år gamle chileneren gjennom flere år hadde hatt alkohol- og stoffproblemer.

– Alkohol var hans livsledsager. Siden 2011 ble det mer misbruk av amfetamin, men han brukte også kokain og ectacy. Han hadde store stoff- og alkoholproblemer på den tiden Lene Sand ble drept, forklarte den sakkyndige.

Var innlagt på psykiatrisk sykehus

Etter oppveksten i Chile, var mannen på reisefot i Equador, i Usa og i Sveits før han kom til Berlin.

– Han hadde til tider så store psykiske problemer at han måtte innlegges på psykiatrisk sykehus, og han var flere ganger til behandling for sine alkoholproblemer, sa rettspsykiateren.

Han beskrev tiltalte som svært intelligent, og mente det ikke forelå noen affekt da Lene Sand ble knivstukket til døde.

– Til det hadde forholdet vart for kort, sa Kreutzberg.

Han mente imidlertid at den tiltalte hadde redusert impulskontroll da Sand ble drept, på grunn av langvarig alkohol- og narkotikamisbruk og psykiske problemer.

– Ingen boderliner

Han ville likevel ikke beskrive tiltalte som «borderliner», slik han ifølge flere vitner har beskrevet seg selv.

– At han oppfattet at han befant seg i en håpløs situasjon og var frustrert over Lene og hennes oppførsel, kan ha medvirket til det han gjorde, sammen med alkohol og narkotika. Det kan ikke utelukkes at hans mulighet til å vurdere situasjonen var begrenset, sa den sakkyndige.

Psykiateren anbefalte at den tiltalte dømmes til tvungent psykiatrisk helsevern, hvor han kan få terapi og hjelp for sine problemer.