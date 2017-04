Ble hengt ut som Stockholm-gjerningsmann på svenske nettsider: – Jeg er hjemme og har det bra

Rustam Akhmedov ble på en rekke svenske og internasjonale nettsider oppgitt å være gjerningsmannen bak terrorangrepet i Stockholm fredag ettermiddag, og han er også navngitt som gjerningsmannen i sosiale medier. Blant annet ble han omtalt med navn og bilde på det svenske nettstedet Axpixlat.

Men opplysningene er ikke riktige, og på sin offentlige profil på det russiskspråklige sosiale nettstedet Vkontakte slår han nå tilbake.

– Stemmer ikke med virkeligheten

– På svenske medier og andre diverse nettsider spres det nå bilder av meg og informasjon om man har pågrepet meg anklaget for å ha vært innblandet i gårsdagens terrorhandling. Jeg vil derfor informere alle om at det ikke stemmer med virkeligheten. Jeg er hjemme og har det bra. Selvfølgelig har jeg ikke noe med handlingen å gjøre. Politimenn har hverken kommet hjem til meg eller ringt meg, og de har aldri hørt om min eksistens, skriver Akhmedov.

Svensk politi bekrefter at den er en usbeker som er siktet for å stå bak gjerningene, og den siktede er omtrent like gammel som Akhmedov.

Krever dementi

Akhmedov hevder russiske myndigheter står bak desinformasjon om at han var den pågrepne. Det fremgår ikke hvilket motiv han i så fall tror de har for en slik handling. Aftenposten fikk lørdag kontakt med Akhmedov på telefon, men han avsluttet samtalen etter kort tid.

På Vkontakte-profilen krever han nå tilbaketrekning og dementi fra hver eneste nettside og person som har publisert slik informasjon på sosiale medier og nettsider.

– I motsatt fall blir jeg nødt å gå til domstolene for å få min rett prøvet der på formelt vis, skriver han.

Politiet pågrep fredag kveld en mann de mener sto bak ugjerningen. Også han er av usbekisk opprinnelse og skal være i samme alder som Akhmedov. Ifølge sikkerhetspolitiet ble de tipset om den siktede i 2016, men saken ble lagt vekk da de ikke kunne koble ham til noen ekstremistmiljøer.