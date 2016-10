Ble trolig gassforgiftet på flyplass i London

Rundt 500 reisende og ansatte ble evakuert etter at brannvesenet fredag ettermiddag fikk melding om et kjemikalieutslipp, og alle flygninger ble innstilt. Via Twitter opplyste flyplassen at den ble evakuert som følge av brannalarm. Fredag kveld ble flyplassen erklært trygg.

26 fikk helsehjelp

– Vi har behandlet 26 pasienter på stedet med pustevansker. To av dem ble sendt videre til sykehus, heter det i en melding fra helsemyndighetene.

Fant ingenting

To søk utført av brannfolk og politi avdekket ingenting, og det var uvisst hvorfor folk hadde fått pusteproblemer. Politiet meldte senere at de hadde oppdaget det de tror er tåregass eller spray.

– Vi etterforsker om dette var resultatet av et tilfeldig utslipp fra en beholder og om den har blitt kastet av en passasjer før ombordstigning, sier politiet.

Ingen er arrestert, etterforskningen fortsetter. Flyplassen brukes hovedsakelig av forretningsreisende.