Blomsterhavet vokser og vokser etter terroren i Stockholm

Da kronprinsesse Victoria la ned en bukett røde roser ved Sergels torg lørdag morgen, var det bare noen få blomsterbuketter der. Men etter hvert fulgte tusener av svensker kronprinsessens eksempel.

– Ingen fortjener dette. Dere fortjente ikke å dø, hvisker Linda Enevald etter å ha lagt ned den siste av de 15 gule rosene hun hadde med seg.

På Sergels torg, ett kvartal fra der lastebilen braste inn i varemagasinet Åhléns, vokste og vokste veggen av blomster utover lørdagen. Også ved de andre sperringene rundt åstedet ble det tent lys og lagt ned blomster.

– Jeg måtte komme hit å se at det virkelig har skjedd. Men det er herlig at så mange kommer hit og viser at de bryr seg. Vi gir ikke opp, vi er ikke redde og vil ikke gjemme oss, sier Enevald.

Slik var lastebilens dødsferd ned Drottningsgatan. - Det var blod over alt, sier et vitne til Aftenposten.

Thomas Johansson var en av de mange som måtte ta turen ned for å se stedet med egne øyne.

– Jeg trengte det for å bearbeide dette. Det er en måte å vise at vi tenker på dem som døde eller ble skadet og deres nære og kjære, sier han.

Flere politiaksjoner

Samtidig jobbet praktisk talt hele politistyrken med etterforskningen etter terrorangrepet fredag ettermiddag.

Lørdag etter klokken 17 ble en hvit personbil sperret inne av flere sivile politibiler på Kungsholmen, sentralt i Stockholm. Politiet slo inn vindusruten på førersiden av bilen og trakk ut tre personer, to menn og én kvinne. To ble lagt i bakken og sikret før alle tre ble ført vekk.

En times tid etterpå, ved 18-tiden, slo politiets innsatsstyrke til mot en leilighet i Vårberg, sør i Stockholm. Naboer har fortalt at 10–15 bevæpnede politifolk ankom i flere biler. De tok seg raskt inn i en leilighet i en lavblokk i forstaden og hentet ut en mann. Det er opplysninger om at enda en mann ble tatt inn litt etterpå.

Det er fremkommet opplysninger om at den 39 år gamle terrormistenkte usbekeren oppholdt seg i denne leiligheten bare noen timer før terrorangrepet i Drottninggatan.

Kongen talte

Kong Carl Gustav var i Brasil da angrepet skjedde, men reiste raskeste veien hjem til Stockholm da han skjønte hva som hadde skjedd.

– Vi er alle rystet over det som har skjedd. Omtanken som mennesker viser hverandre, viser styrken i vårt samfunn. Det er mange, mange flere som vil hjelpe enn dem som vil oss vondt. Å vite det gir meg trøst og håp, så kongen da han var tilbake i Sverige.

Kronprinsessen tørket tårene da hun ankom åstedet der fire mennesker ble drept. Hun og ektemannen prins Daniel holdt rundt hverandre.

– Samfunnet har vist en enorm kraft, at vi står imot dette, at vi er enige. At det svenske samfunnet bygger på enorm tillit og fellesskap, et samhold. Det vil gjøre oss styrket på et vis, sa kronprinsessen.

Mandag klokken 12 skal det holdes en stor minnemarkering i Stockholm. Samtidig vil det være ett minutts stillhet i hele Sverige for å minnes ofrene.