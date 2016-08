Boliviansk viseminister drept av streikende gruvearbeidere

Rodolfo Illanes var sendt for å mekle i en betent konflikt om lovene som regulerer gruvedriften i landet. Torsdag morgen tatt til fange av en gruppe arbeidere, og senere kom meldinger om at han var slått i hjel.

Regjeringsmedlem Carlos Romero kaller det et «feigt og brutalt mord» og ber arbeiderne overlevere liket.

– Jeg så liket, som var blodig og hadde fått noen slag. Vi kunne se på nært hold at viseminister Illanes var død. Kolleger fortalte oss at han var slått i hjel, sier Moses Flores, som er sjef for fagforeningens radiostasjon, i et intervju med en annen radiostasjon.

Handout / Reuters

Tidligere på dagen hadde Illanes fortalt at han ikke ble dårlig behandlet av dem som hadde tatt ham til fange.

Flores sier arbeiderne er sinte og opprørte etter at tre gruvearbeidere har mistet livet i forbindelse med omfattende demonstrasjoner og sammenstøt med politiet. Flere tusen gruvearbeidere demonstrerer i Panduro mellom de bolivianske storbyene La Paz og Cochabamba. De har blant annet sperret flere veier. Fagforeningen Fencomin har lagt fram en liste med ti krav til myndighetene. De krever blant annet styrket streikerett for gruvearbeiderne.