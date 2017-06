De tre gjerningsmennene fra terrorangrepet i London forrige lørdag hadde fortsatt på seg «bombebeltene» da de ble skutt og drept av politiet.

Bildene viser at de falske bombebeltene var laget av teip og plastflasker.

Dean Haydon, som har ansvaret for etterforskningen, sier han ikke har sett falske bombebelter bli brukt av terrorister i Storbritannia tidligere.

– De som så gjerningsmennene ville trodd at de var ekte. Det er vanskelig å spekulere hva som er motivet bak bruken. Det er mulig at de så for seg en situasjon hvor de ville dratt nytte av dem, eller at det ville hindre politiet fra å skyte på dem, sier Dean Haydon i en pressemelding.

Kjørte ned folk med varebil: angrep tilfeldige ofre med kniv.

Police release images of fake explosive belts worn by London Bridge attackers https://t.co/6DYDRs1zBH pic.twitter.com/evsvJuVQbT — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 10, 2017

Han mener det at gjerningsmennene hadde på seg disse falske bombebeltene gjør politiets respons mot terrorangrepet enda mer imponerende.

– Dette gjør handlingene til politiet og sivile enda mer imponerende. Beltene var synlige for dem som forsøkte å stoppe dem, og hvis du slåss mot eller skyter mot noen som har på seg et bombebelte vet du at du risikerer å bli rammet av en eksplosjon, sier Haydon.

Ber vitner kontakte politiet

Så langt har politiet snakket med 262 personer fra 19 forskjellige land. Av disse regnes 78 som viktige vitner.

Politiet tror fortsatt at mange som var vitne til angrepet ikke har latt seg intervjue av politiet, og ber nå flere ta kontakt.

Syv personer ble drept i terrorangrepet og 48 såret på London Bridge og Borough Market forrige lørdag.

Ekstremistgruppen Den islamske staten (IS) har tatt på seg skylden for angrepet.