Bombeeksplosjon i Brussel

Ifølge Reuters har en bil kjørt gjennom flere sperringer ved instituttet natt til mandag. Nyhetsbyrået hevder hendelsen fant sted klokken 03.00 lokal tid, før en eller flere angripere skal ha detonert en bombe nær laboratorier i bygget, hvor det oppstod en brann.

Avisen La Libre skriver at eksplosjonen fant sted like etter klokken 02.00, og at brannmenn ankom åstedet en snau time senere. Brannen skal nå være under kontroll.

Bygningen var tom, og ingen skal ha blitt såret under eksplosjonen. De materielle skadene er imidlertid store, skriver avisen La Libre.

Instituttet er tilknyttet det belgiske Justisdepartementet, og ligger i Neder-Over-Heembeek, en forstad nord for Brussel. Ifølge NTB blir laboratoriet blant annet brukt til å analyser spor knyttet til kriminelle hendelser.

Terrornivået i Brussel er fortsatt høyt etter terrorangrepet mot Zaventem flyplass og metrostasjonen Maelbeek i mars i år. 35 personer mistet livet, hvorav tre var gjerningsmenn. IS tok på seg ansvaret for angrepet.

Etterforskere undersøker nattens åstedet for spor etter gjerningsmenn. Ifølge BBC er det fortsatt uklart hva som har skjedd med gjerningsmennene.

Om bombeeksplosjonen er en terrorhandling, er hittil ikke bekreftet.

