Bombeeksplosjon sør i Tyrkia

Flere medier melder at én eller flere selvmordsbombere utløste en eksplosjon under en politioperasjon i byen Gaziantep søndag.

Eksplosjonen ble utløst da gjerningspersonene skjønte at de trolig ville bli pågrepet i politioperasjonen, ifølge nyhetsbyrået Anadolu. Gjerningspersonene beskrives som medlemmer av en celle i en ikke navngitt væpnet gruppe.

Gaziantep ligger i et område med kurdisk befolkning hvor tyrkiske sikkerhetsstyrker lenger har ligget i konflikt med den væpnede kurdiske gruppen PKK.

Også ekstremistgruppa IS er aktiv i området. I august tok IS på seg ansvaret for et angrep på et bryllup i Gaziantep hvor over 50 mennesker ble drept.

Bombeeksplosjonen søndag skjedde kort tid etter at tyrkisk-støttede opprørere erobret den symbolsk viktige IS-kontrollerte byen Dabiq i Syria.