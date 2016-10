Bombetrusler mot danske flyplasser og kjøpesentre

Etter et par timers stengning ble flyplassene åpnet igjen. De ble evakuert og stengt på grunn av bombetrusler tidligere mandag ettermiddag.

Politiet opplyste til dansk TV2 at det ikke var funnet noe mistenkelig.

Like før klokken 17.00 uttalte kilder i dansk politi til avisen Berlingske Tidende at de håpet på å få gjenåpnet to kjøpesentre som også ble stengt etter å ha mottatt bombetrusler.



Trusler i København tas ikke alvorlig

Berlingske opplyser også at politiet i København har mottatt bombetrusler mot flere lokaler, men har valgt ikke å evakuere dem. Her skal bombetrusselen være sendt på mail, fra samme avsender.

–Vi har vurdert dem og tar dem ikke alvorlig, sier vakthavende i København politi til danske TV2.

