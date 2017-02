Bondevik hadde iransk stempel i passet - ble stoppet på flyplassen i Washington

Et iransk stempel i passet skapte litt trøbbel for tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik på flyplassen i Washington DC, melder TV 2.

Han ble tatt til side på flyplassen, selv om han som tidligere statsminister reiser med diplomatpass.

– Det gikk en times tid. De begynte å spørre meg hvorfor jeg hadde vært i Iran og hva jeg skulle i USA. Det burde jo ikke være noen grunn til å frykte en tidligere statsminister som har vært på offisielt besøk i landet flere ganger, sier Bondevik til TV 2.

For et drøyt år siden, i januar 2016, innførte USA en ny regel som innebærer at alle som har vært i Iran, Irak, Syria eller Sudan i løpet av de siste fem årene, må søke om visum. Regelen gjelder også norske borgere.

Loven ble behandlet i Kongressen i desember 2015, og er tråd med hva president Barack Obama varslet etter terroraksjonene i Paris i november 2015.

– Alle piggene ute

For ett år siden var Bondevik i USA med det samme passet og det samme stempelet fra Iran. Da ble han ikke stoppet.

– Det virker som at når navnet på det eller det landet dukker opp, så er det alle piggene ute. Det blir en helt unødig mistenksomhet. Jeg syns dette var ganske provoserende, sier Bondevik.

Skremt av ny USA-politikk

Bondevik sier til VG at det er en annen stemning i USA, og at landet setter alle piggene ut når visse land kommer opp.

– Det er veldig polarisert. I rommet der jeg ble tatt til side var det mange fra Iran, og flere fra de andre landene som innreiseforbudet gjelder for. Flere av dem ble nok utsatt for mer ydmykende behandling enn jeg ble. Den nye politikken er skremmende, sier Bondevik.