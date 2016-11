Beverly Whaling, borgermester i den lille byen Clay, skal ha uttrykt støtte til et Facebook-innlegg som omtalte presidentfruen som «en ape på høye hæler». Innlegget var skrevet av byutviklingsdirektør Pamela Ramsey etter at Donald Trump vant presidentvalget. Begge innleggene ble senere fjernet, og Facebook-sidene til begge kvinnene ble stengt.

– Ikke rasistisk ment

Ifølge myndighetene i Clay skal innleggene likevel ha fått så mye omtale og skapt så stort raseri at borgermesteren har bestemt seg for å trekke seg. Over 160.000 personer skal ha skrevet under på et nettopprop om at de to kvinnene burde avsettes.

Beverly Whaling har senere beklaget sin kommentar og hevdet at den ikke var rasistisk ment. (©NTB)