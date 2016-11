Børsene i Asia steg etter Clinton-frikjennelse

Investorene tror at frikjennelsen reduserer sjansen for at Donald Trump, som de ikke ønsker som amerikansk president, vinner tirsdagens valg. Markedssstrateg Ric Spooner ved CMS Markets sier til nyhetsbyrået AP at aksjemarkedet av forsiktighetshensyn hadde priset inn et prisfall i tilfelle Trump skulle bli president, men at prisfallet nå er redusert fordi det tror at Clintons vinnersjanse er økt.

Børsoppgangen var størst i Japan, hvor Nikkei-indeksen steg med 1,4 prosent. Sør-Koreas steg Kospi spratt opp 0,7 prosent, mens Hang Seng-indeksen la på seg 0,5 prosent. Også i Australia utløste FBI tilsynelatende børsoppgang, for der økte S&P ASX/200-indeksen med 1,3 prosent. I Shanghai falt derimot børsen med moderate 0,2 prosent.

Venter lettelses-rally på børsene i Vesten

Flere investorer venter at børsoppgangen vil spre seg til Europa og USA når børsene åpner der mandag. Det har ført til at handelen på futuren på Dow Jones-indeksen i USA, som spår dagens kursutvikling, er opp med over 1,3 prosent.

Frank Troise, som er administrerende direktør for Leonteq Securities in Singapore, er forteller til CNBC at finansmarkedene nå vil bli lettet.

– Trump som president, noe som ble utrolig mer realistisk sist uke gjorde helt klart markedene nervøse, sier Troise.

FBI la søndag for andre gang vekk saken om Hillary Clintons eposter. Men for det føderale politiet vil kritikken neppe stilne med det første.

Det var fredag for ti dager siden at FBI i et brev til Kongressen kunngjorde at de igjen tittet på Hillary Clintons e-postskandale. Eposter var funnet på PC-en til Anthony Weiner, den sexanklagede fraseparerte mannen til Clintons topprådgiver Huma Abedin. Søndag sendte FBI-sjefen James Comey nok et brev til Kongressen, hvor han forteller at disse e-postene var private eller kopier av eposter FBI allerede hadde gjennomgått før sommeren.

Kommer frifinnelsen for sent for Clinton?

FBI-brevet for halvannen uke siden slo ned i valgkampen som en bombe, og mange tilskriver Trumps innhenting på målingene den siste uken nettopp denne saken. Nå er det to spørsmål alle stiller seg, inkludert statistikkguruen Nate Silver:

Hvor mye har det første brevet fra FBI-sjefen James Comey til Kongressen svekket vinnersjansene til Clinton? Og kommer hans andre brev søndag for sent til å hjelpe henne?

Silver konstanterer at hans nettsted fivethirtyeight ga Clinton en vinnersjanse på 81 prosent før det første brevet og at den nå har sunket til 65 prosent. Men han presiserer samtidig at det er vanskelig å peke på hvor stor årssakssammenhengen er mellom fallet og brevet.

FBI ble hardt kritisert av demokrater for å slippe en slik nyhet så tett opp mot valget. Etter den siste omdreningen hagler kritikken fra begge sider.

– Mange spørsmål

De klager på at kunngjøringen er vag og at de fortsatt lurer på hvordan etterforskerne i første omgang kunne unngå å konkludere med siktelser mot Clinton for skjødesløs håndtering av gradert materiale.

– I dagene som kommer vil vi ha mange spørsmål om håndteringen av denne etterforskningen, sier den demokratiske kongressmannen John Conyers Jr. ifølge The Washington Post.

Hva så man etter?

Senator Charles E. Grassley, republikaner fra Iowa, er også kritisk. Han mener det er en rekke spørsmål som trenger seg på.

– Fortsetter FBI å gjennomgå disse epostene? Begrenset FBI seg til å se på eposter fra da Clinton var utenriksminister eller så man også etter eposter som kunne kaste lys over eventuell blokkering av Kongressens arbeid, spør Grassley.

Republikanere lurer på om FBI har jobbet med harelabb og ikke vært pågående nok.

Clinton i teten på de siste målingene: Men ledelsen er ikke trygg

Beholder FBI-sjefen jobben?

Nettstedet Politico spør om Comey vil overleve i sin stilling etter epostspetakkelet og spår at det her blir høringer i kongressen.

- Henleggelsen gjør det bare verre

Senator Dianne Feinstein, demokrat fra California, mener søndagens kunngjøring om å legge saken vekk gjør den opprinnelige offentliggjøringen fra forrige fredag enda verre.

– Oktoberoverraskelsen som kom bare 11 dager før valgdagen har urettferdig rammet kampanjen til den ene kandidaten og endret tonen i valget. Brevet i dag gjør direktør Comeys handling for ni dager siden enda mer urovekkende, sier hun.

Splittet i folkedypet

Også vanlige folk stusser på tidspunktene for dette. Folk som støtter Clinton, mistenker planlagt spill fra Trump-kampanjen. Trump-tilhengere tar henleggelsen som enda et bevis på at valget er forhåndsfikset.

– Jeg tror det hele hart vært en bevisst distraksjon, sier Ronnie Sears.

Aftenposten møter den unge mannen i Chicago, men han er fra Cleveland i vippestaten Ohio. Sears mistenker at det hele er iscenesatt.

– Videoen med Trump som snakket om å beføle kvinner, kom på et svært dårlig tidspunkt for ham. Jeg tror alt dette oppstyret den siste uken stammer fra Trump-kampanjen slik at folk skulle snakke om noe annet, sier Sears.

Kameraten John Alpert er enig.

– Timingen er litt for god. Det er på liksom for godt til å være sant, sier Alpert.

Enkelte andre Aftenposten snakket med mente den siste omdreiningen i saken er det endelige bevis på at det hele er fikset på forhånd.