Bråkmakere på fly blir et stadig større problem

– Mennesker er mer stresset i dag, og toleransen er ikke like stor, sier Anette Jernström, som har arbeidet som flyvertinne i snart 30 år.

I 2013 ble det rapportert om 54 tilfeller av flybråk i Sverige, og i 2015 var antallet tilfeller 76, ifølge det svenske transporttilsynet Transportstyrelsen.

Samme tendens gjelder i høy grad i Norge, der Luftfartstilsynet meldte om 96 tilfeller i 2013, før antallet de siste tre årene har stabilisert seg på mellom 150 og 200.

– Diskusjoner og konflikter om at folk ikke vil putte datamaskinen i sekken eller nekter å ta på seg sikkerhetsbeltet, det er hverdagen vår, sier Jernström.

Rev i dørene

Selv om de aller fleste tilfellene er relativt ufarlige, hender det at passasjerenes handlinger truer sikkerheten til de andre på flyet.

Jernström forteller om en mann som ville røyke, og som ble svært aggressiv da han ikke fikk lov til det. Han begynte å trakassere andre, og rive i dørene på flyet.

– Vi måtte sette ham i et av kabinpersonalets seter, og måtte veksle på å sitte og passe på ham den siste timen av reisen. Da vi ankom København, ble han tatt hånd om av sikkerhetspersonalet der, sier flyvertinnen.

Mer fiendtlig

Den svenske arbeidstakerorganisasjonen Unionen, som blant annet organiserer kabinansatte, forteller at flere opplever at miljøet om bord i fly er blitt tøffere.

– Det er færre kabinansatte per fly nå enn det har vært tidligere, samtidig som kravene til passasjerene er strengere. Det fører til mer stress, og får i visse tilfeller et mer fiendtlig miljø og dårligere sikkerhet som konsekvens, sier Nikita Nabavi, som er ombudsmann for svensk kabinpersonale.

Ifølge Jernström fører dette i sin tur til at servicetilbudet blir dårligere.

– Istedenfor å gi service, tilbud og være oppmerksomme på sykdomstilfeller, er vi nødt til å bryne oss på aggressive passasjerer. Det tar energi, sier hun.

Uakseptabelt

Flyselskapet SAS, som også opererer i Norge, forteller at de ser svært alvorlig på at bråkmakere på fly er et stadig voksende problem.

– Særlig når det gjelder voldsom og aggressiv atferd, ser vi en økning som vi syns er uakseptabel, sier Fredrik Henriksson, pressetalsperson i SAS.

Dette gjelder alt fra overfall til ordrenekt, seksuell trakassering og grove trusler. SAS opplyser at de i visse tilfeller må nekte enkeltpassasjerer å reise med selskapet.

Stress, flyskrekk kombinert med alkohol, eller alkohol i det hele tatt, er blant årsakene til alvorlige episoder, opplyser flyselskapet.

– Men bare et par tilfeller per måned kan betraktes som grove, og det hører sjeldenhetene til at flyet må gå ned, sier Henriksson.