Brannen utløser hissig debatt om fattige og rike. Labour-lederen krever luksusboliger til ofrene.

Natt til onsdag raste flammene i Grenfell Tower. Ennå vet ingen hvor mange som er omkommet. En offentlig granskning av hvordan tragedien kunne skje, er satt i gang.

Det nå utbrente tårnet med 120 leiligheter og 600 beboere ligger i North Kensington. Dette er et multi-etnisk arbeiderklassestrøk som ligger tett opp til noen av Londons mest fasjonable nabolag. Nå spør mange seg om uro for sikkerheten i bygningen var blitt oversett fordi innbyggerne stort sett er fattige. Saken har utløst flere politiske debatter om fattigdom og ulikhet.

– «A tale of two cities»

Labour-leder Jeremy Corbyn har tatt til orde for å beslaglegge tomme luksusboliger i nærheten for å innkvartere brannofre som nå står hjemløse.

– Eiendommer må finnes, bli rekvirert om nødvendig, slik at disse beboerne får innkvartering lokalt. Det er uakseptabelt at man i London har luksusboliger stående med tanke på fremtiden mens de fattige og hjemløse leter etter sted å bo, sa Corbyn torsdag i parlamentet.

Han kaller brannen «A tale of two cities» – en referanse til Charles Dickens berømte roman fra 1859 som blant annet tok for seg de voldsomme sosiale forskjellene i samfunnet.

19.845 tomme boliger

Britene har stort sett ikke rekvirert privat eiendom siden de to verdenskrigene. Det konservative parlamentsmedlemmet Andrew Bridgen mente at Corbyns krav om «å rekvirere privat eiendom når det finnes ledige studentboliger lokalt, passer helt med hans markante marxistiske meninger om at all privat eiendom burde tilhøre staten».

Ifølge The Times sto i fjor 19.845 London-boliger tomme i mer enn seks måneder. Disse var verdt tilsammen over 100 milliarder kroner. 1399 av disse var i Kensington og Chelsea, området der branntragedien fant sted.

– Riktig aksent for å bli tatt på alvor

Associated Press beskriver – i tillegg til en enorm hjelpeinnsats og en følelse av forsterket samhold – en stemning av ulmende sinne i nabolaget. En innbygger på gaten raste mot en utvikling der rimelige boliger i strøket blir revet for å gi plass til nye dyre leiligheter og at myndighetene ikke ser hvor tungt de hadde det. En annen sa at bare velstående personer med riktig aksent hadde håp om å bli tatt alvorlig av myndighetene.

Fredag ettermiddag stormet flere titall sinte demonstranter rådhuset i Kensington and Chelsea, bydelen der Grenfell Tower ligger.

– Døde fordi de var fattige

Rapartisten Akala minnet på TV-kanalen Channel 4 om at en rekke forespørsler om brannsikkerheten var blitt ignorert.

– Disse folkene døde og mistet sitt hjem fordi de var fattige. Rike folk ville aldri i livet bo i en bygning uten skikkelig brannsikring, sa artisten som bor i nabolaget.

Det er også en diskusjon om plastplatene på fasaden av bygningen var farlige og bidro til den eksplosive spredningen av brannen. Akala hevdet at disse ble montert for at bygningen skulle bli finere å se på for de mer velstående naboene i området.

Pastor: Avskyelige forskjeller

En lokal pastor har etter brannen kommet med lignende synspunkter.

– Forskjellene i dette landet mellom rike og fattige er avskyelig. Dette ville aldri hendt i leilighetene rundt hjørnet til 20 eller 50 millioner kroner. Slikt som dette kommer til å skje igjen hvis de fattige blir ignorert i denne byen, sa han i et TV-intervju.

Ordførere får kritikk

Både Londons nåværende Labour-ordfører Sadiq Khan og tidligere tory-ordfører Boris Johnson har fått vreden etter brannen rettet mot seg. Da Khan kom til brannstedet torsdag ble han konfrontert av rasende mennesker.

– Hvor mange barn døde? Hva skal du gjøre med det, spurte syvårige Kai Ramos – og Khan lovet å finne svar.

Nåværende utenriksminister og tidligere London-ordfører Boris Johnson har samtidig fått et av sine gamle utbrudd i fleisen. Nå minnes han om hva han sa i en debatt i 2013 om kutt i brannvesenet. Han sto da bak nedleggelse av ti brannstasjoner og nedbemanning på 552 personer. Da en rival beskyldte ham for å lyve om saken, svarte Johnson «ryk og reis» (Get stuffed).

Han beklaget raskt, men nå spilles opptaket igjen og igjen.

Skal granske 4000 høyhus

Statsminister Theresa May har iverksatt en granskning av brannen og årsaken, men ble massivt kritisert for at hun ikke møtte ofre da hun besøkte brannstedet torsdag.

Fredag oppsøkte hun imidlertid rammede på sykehus og i en kirke i nabolaget.

Under besøket offentliggjorde hun at regjeringen vil gi 5 millioner britiske pund (omtrent 54 millioner kroner) til nødforsyninger, mat og klær for ofrene.

May forlot St. Clement’s church, hvor ofrene var samlet for å møte statsministeren, via en sidedør og hastet inn i bilen mens de fremmøtte utenfor kirken ropte «feiging!» og «skam deg!», ifølgemedier på stedet.

Fredag ble det også kjent at myndighetene nå iverksetter en gjennomgang av brannsikkerheten i 4000 britiske høyhus. Statsråd for lokalsaker i Theresa Mays regjering, Sajid Javid, sa på BBCs frokost-TV at de vil gjøre det som er nødvendig for å sikre bygningene.