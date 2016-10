Branner herjer i «Jungelen»

Flere tusen av leirens nærmere 8.000 beboere er busset bort de siste dagene, samtidig med at mannskaper, beskyttet av politiet, har gått løs på telt og skur med slegger, motorsager og bulldosere.

Hva som utløste brannene i den provisoriske leiren som er kjent under navnet «Jungelen», er ikke kjent. Evakueringen av leiren startet mandag morgen. Tirsdag ettermiddag startet rivingen.

– Tradisjon

– Teltene våre brant. Noen satte fyr på dem, men jeg vet ikke hvem, forteller 16 år gamle Siddiq, som på grunn av flammene ble tvunget til å sove under en bru natt til onsdag.

– Jeg har sett mange branner tidligere, men ingen som dette, sier han.

En talsmann for lokale myndigheter avdramatiserer brannene som herjet i leiren.

– Det er en tradisjon i enkelte samfunn å sette fyr på hjemmene sine før de reiser, sier han.

Ifølge Le Figaro ble en syrisk migrant skadet da to gassbeholdere eksploderer.

Prefekten i regionen Pas-de-Calais Fabrienne Buccio sier til avisen at de har bedt om at folk ikke antenner skurene. Men det er fortsatt noen som gjør det, påpeker hun. Også hjelpeorganisajoner har varslet om at denne typen hendelser kan skje.

Halvparten tilbake

3.242 flyktninger og migranter fra «Jungelen» er til nå busset til mottak over hele Frankrike, mens 772 enslige mindreårige inntil videre er flyttet til provisoriske konteinerboliger i leiren, opplyser det franske innenriksdepartementet.

Rundt 4.000 befinner seg trolig fortsatt i leiren, og myndighetene frykter at de skal sette seg til motverge eller gjemme seg i Calais-området, for deretter å komme tilbake og bygge opp leiren på nytt.

Franske myndigheter har gjort det klart at de som går med på å forlate «Jungelen» får anledning til å søke asyl i Frankrike, mens de som ikke lar seg registrere og frakte bort, risikerer deportasjon.