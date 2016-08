Brasils president avsatt

Saken oppdateres.

61 av de totalt 81 senatorene stemte for at Dilma Rousseff skulle avsettes.

For å avsette presidenten var kravet at minst 54 skulle stemme for dette.

Bakgrunnen for at Brasils første kvinnelige president nå blir avsatt er at hun er tiltalt for å ha trikset med statsfinansene i forbindelse med valgkampen i 2014. Dette skal ha blitt gjort for å dekke over regjeringens budsjettproblemer.

Selv har hun avvist å ha gjort dette.

Dette innebærer at tidligere visepresident Michel Temer overtar presidentvervet ut valgperioden, som varer ut 2018. Han har den siste tiden fungert som president.