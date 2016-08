Brasils president avsatt etter måneder med politisk drama

61 av de totalt 81 senatorene stemte for at Dilma Rousseff skulle avsettes som president i forbindelse med riksrettssaken mot henne.

For å avsette henne måtte minst 54 senatore stemme for dette.

– I dag er dagen da 61 menn, mange av dem siktet og korrupte, kastet 54 millioner brasilianske stemmer i søpla, twitret Rousseff etter avgjørelsen. Denne skal hun ha anket, ifølge Reuters.

Da resultatet fra avstemningen ble kjent skal mange av senatorene ha applaudert, mens andre skrek av skuffelse, skriver nyhetsbyrået AFP. Ifølge dem ble også nyheten tatt mot med at noen av senatorene sang landets nasjonalsang.

Det ble også stemt over om hun skulle utestenges fra å ha offentlige verv, men her valgte senatorene å ikke ta fra henne den muligheten.

Fakta: Dilma Rousseff Født i 1947, datter av en bulgarsk innvandrerfar og en brasiliansk mor.

Ble som student involvert i politikk. Hun er utdannet økonom.

Under militærdiktaturet i Brasil fra 1964 til 1985 sluttet hun seg til en venstreorientert geriljagruppe.

Satt nesten tre år i fengsel og ble torturert.

Tilhører det brasilianske arbeiderpartiet.

Stabssjef for tidligere president Luiz Inacio Lula da Silva.

Har hatt flere ministerposter og vært styreleder i statsoljeselskapet Petrobras.

Brasils president siden 1. januar 2011. Suspendert i 180 dager fra 12. mai, etter at en flertall i senatet stemte for å stille henne for riksrett. Kilde: NTB

Aftenpostens kommentator Helene Skjeggestad: Dilma Rousseff har vært en elendig president for Brasil

Avviser tiltalen

Bakgrunnen for at Brasils første kvinnelige president nå blir avsatt er at hun er tiltalt for å ha trikset med statsfinansene i forbindelse med valgkampen i 2014. Dette skal ha blitt gjort for å dekke over regjeringens budsjettproblemer.

Selv har hun avvist å ha gjort dette.

– Vi står overfor et kupp, sa hun i sin forsvartstale i riksrettssaken tidligere denne uken.

UESLEI MARCELINO / Reuters / NTB scanpix

Der måtte hun svare på spørsmål fra de ulike senatorene i over tolv timer.

– Jeg vet at jeg kommer til å bli dømt, men samvittigheten min er ren. Jeg har ikke begått lovbruddene jeg er anklaget for, uttalte hun også.

13 år lang epoke over

UESLEI MARCELINO / Reuters / NTB scanpix

Avsettelsen innebærer at tidligere visepresident Michel Temer, som ofte blir omtalt som Rousseffs erkerival, overtar presidentvervet ut valgperioden, som varer ut 2018.

Det er forventet at Temer vil avgi presidentløftet i løpet av dagen.

Da vil den 13 år lange epoken med det venstreorienterte partiet PT ved makten i Brasil være over.

Temer har den siste tiden fungert som president. Rousseff ble nemlig suspendert i mai.

Måneder med politisk drama

Siden da, men også før dette, har det vært massivt politisk drama i Brasil.

Noe av bakgrunnen for dette er misnøye mot Rousseffs og hennes parti som følge av håndteringen av den negative økonomiske utviklingen i landet. Brasil opplever nå sin verste nedgangstid på flere tiår, etter flere år med massiv vekst.

NACHO DOCE / Reuters / NTB scanpix

Rousseffs forbindelse til korrupsjonsskandalen som rammer det statlige oljeselskapet Petrobas trekkes også frem for å forklare misnøyen mot henne.

Hun satt i styret i selskapet fra 2003 til 2010, men nekter på at hun hadde kjennskap til korrupsjon som foregikk i selskapet i denne perioden.