Brasils riksadvokat anklager presidenten for korrupsjon

Den politiske krisen i Brasil var et faktum da landets høyesterett offentliggjorde etterforskningsdokumenter der riksadvokat Rodrigo Janot anklager presidenten for korrupsjon.

Kort tid senere krevde storavisen O Globo i en lederartikkel at Temer må gå av. Avisen eies av Brasils største medieselskap.

Temer og senator Aécio Neves er blant flere som forsøkte å hindre etterforskningen av operasjon «Lava Jato» (bilvask), opplyser riksadvokat Rodrigo Janot fredag.

Senator Neves, som nesten vant presidentvalget i 2014 og som har planlagt å stille på nytt i 2018, er en nær alliert av Temer. Neves avviser også å ha gjort noe galt.

Lydopptak

Operasjon «Lava Jato» involverer en rekke toppolitikere, store selskaper som den statlige oljekjempen Petrobras og massive pengesummer. I april ble det kjent at åtte av Temers statsråder etterforskes for korrupsjon i saken.

Temer har avvist alle anklager og holdt senest torsdag en TV-sendt tale der han gjorde det klart at han ikke kommer til å gå av.

O Globo skrev tidligere i uken at det foreligger lydopptak av Temer der han diskuterte bestikkelser. Formålet skal ha vært å hindre den fengslede tidligere lederen av underhuset, Eduardo Cunha, i å avsløre hemmeligheter om en massiv korrupsjonsskandale. Cunha ble i mars dømt til 15 års fengsel for korrupsjon, og det har lenge ryktes at han har truet med å tyste på andre politikere.

Temer har langet ut med kritikk mot dem som han mener på ulovlig vis gjorde lydopptaket.

Ny start

Temer ble president i mai i fjor da flertallet i nasjonalforsamlingens overhus stemte for å stille daværende president Dilma Rousseff for riksrett for anklager om at hun pyntet på statsregnskapene i forkant av forrige presidentvalg.

Temer lovet en ny start for Brasil etter den økende økonomiske og politiske lammelsen som oppsto under Rousseffs andre presidentperiode.

Men hans korte tid som president har vært preget av en rekke skandaler og korrupsjonsanklager.