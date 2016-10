Brende beskyldes for å undergrave WTO

Utenriks- og handelsministre fra rundt 20 land, inkludert Argentina, Australia, Mexico, Russland og USA, kommer til møtet.

Leder Helene Bank i Handelskampanjen reagerer overfor Nationen på det snevre utvalget av aktører som er invitert når formålet er å diskutere framtiden for den Verdens handelsorganisasjon (WTO), som har 164 medlemmer.

– Utviklingslandene er veldig dårlig representert. De har tatt med noen av de store landene, men det kommer ingen fra Karibia eller fra stillehavsstatene, og Stor-Afrika er ikke dekket overhodet. Det er et paradoks at Norge, for å forsvare det multilaterale handelssystemet, lager et lukket møte med noen få, sier Bank.

Avisen har ikke lyktes med å få en kommentar fra Børge Brende om saken.

– Møtet i Oslo er et initiativ for å bidra til positiv framdrift i arbeidet i WTO, har utenriksministeren tidligere sagt i en pressemelding.